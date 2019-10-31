МФО решили не тянуть до зарплаты

В третьем квартале 2019 года у микрофинансовых организаций (МФО) резко сократилось количество выданных займов. Этот показатель с 2016 года претерпевал лишь незначительные изменения и непрерывно рос последние два года. Эксперты связывают изменение тенденции с тем, что МФО почти прекратили выдавать займы до зарплаты после введения ЦБ ограничения по предельной стоимости. По их мнению, к концу года, когда спрос на заемные средства особенно высок, граждане будут вынуждены обращаться друг к другу или ростовщикам для удовлетворения своих потребностей.

По данным БКИ «Эквифакс», впервые за последние четыре года произошло резкое сокращения числа выданных МФО займов. Так, если во втором квартале граждане взяли у микрофинансистов больше 5,1 млн займов, то по итогам третьего квартала — 4,29 млн шт. (–13%). С начала 2016 года количество выданных займов, по данным «Эквифакса», снижалось не более чем на 3,5%, а с третьего квартала 2017 года постоянно росло. При этом в третьем квартале 2019 года произошло увеличение средней суммы займа, которая по итогам сентября составила 13,6 тыс. руб., что на 14% выше показателя второго квартала и является абсолютным максимумом за всю историю. Но рост не смог компенсировать падение числа займов, сократился и объем выдач, потеряв почти 5%. Аналогичную динамику отмечают и в ОКБ. По его оценке, число займов, выданных в третьем квартале текущего года, сократилось по количеству новых ссуд на 10% и на 7% по сумме по сравнению со вторым кварталом.

По словам гендиректора БКИ «Эквифакс» Олега Лагуткина, снижение выдач займов в третьем квартале связано с отказом игроков рынка от займов до зарплаты. «Это стало следствием продолжающегося повышения регуляторного давления на отрасль,— отмечает он.— Начиная от ограничения на величину процентной ставки и заканчивая введением с октября требований к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН)». Займы до зарплаты являлись одними из самых рисковых продуктов в линейке МФО и требовали после введения ПДН большего объема капитала, продолжает он. «Вследствие чего значительное число участников рынка заранее предпочло отказаться от них, перераспределив ресурсы в менее рисковые виды кредитования, аналогичные, по сути, банковскому»,— говорит господин Лагуткин.

Участники рынка подтверждают, что причиной сокращения выдач МФО стали ужесточения требований со стороны ЦБ. По словам директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, Банк России не скрывал ни в прошлом, ни в этом году, что значительная часть принимаемого регулирования направлена именно на сокращение сегмента займов «до зарплаты» в пользу более долгосрочных потребительских займов и финансирования субъектов МСП. «Крупные МФО заявляли, что практически закрыли в этом году вход для новых клиентов и фокусируются на работе с постоянными, поддерживая портфель как раз за счет плавного увеличения среднего чека»,— отмечает она.

«Снижение количества выданных микрокредитов может быть обусловлено и, например, вступившими в силу с 1 июля ограничениями дневной ставки — не более 1%, и последовавшим за этим снижением уровня одобрения заявок на займы со стороны МФО»,— добавляет гендиректор сервиса онлайн-кредитования Moneyman Ирина Хорошко. В конце второго квартала при ежедневной ставке 1,5% все старались выдать как можно больше ссуд, а при 1% вынужденно закрутили скоринг, подтверждает гендиректор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. «При снижении маржинальности есть смысл работать только с качественными клиентами,— говорит он.— Все больше внимание МФО уделяют длинным займам с большим сроком и суммой, это как раз подтверждает рост средней суммы».

Эксперты отмечают, что в третьем квартале уже действовали регулятивные ограничения для МФО, но еще на банках не отражалась привязка достаточности капитала к ПДН, и они до ужесточения активно выдавали кредиты, оттягивая часть наиболее качественных клиентов МФО своими предложениями. «В четвертом квартале ограничения будут и у банков, и у МФО, и значит, получить заемные средства в этот характеризующийся особенно высоким спросом период будет непросто,— говорит главный аналитик "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.— Благодаря сезонности вряд ли мы увидим в четвертом квартале падение, как в третьем квартале ко второму, но и рост может быть незначительным». При этом, по его мнению, гражданам с минимальным доступом к заимствованиям, закредитованным, с серыми зарплатами придется уйти в теневой сектор, на p2p-площадки или даже к ростовщикам.

Светлана Самусева, Ксения Дементьева