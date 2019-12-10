«Ведомости»: Путин одобрил повышение порога недоимки для привлечения к уголовной ответственности

Президент Владимир Путин одобрил повышение порога налоговой недоимки, при которой наступает уголовная ответственность, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Три другие инициативы по либерализации Уголовного кодекса России одобрения не получили. Они обсуждались на совещании с господином Путиным в ноябре.

Как именно будет повышен порог налоговой недоимки, пока не решено, пишет издание. Сейчас уголовное преследование может начаться за неуплату более 5 млн руб. за три года, если недоимка превышает 25% от налоговых платежей. Если неуплата составляет более 15 млн руб., то условие о 25% не действует. С 2017 года кроме налогов в этом показателе учитываются страховые взносы, а с 2021-го будут учитываться утилизационный сбор на автомобили, отчисления операторов связи и туристический сбор.

Владимир Путин не одобрил возвращения прошлой процедуры возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. До 2014 год они возбуждались по предварительному заключению налоговой, а сейчас правоохранительные органы могут действовать самостоятельно.

Решение по отмене валютных статей УК РФ на совещании не было принято, пишут «Ведомости». Сейчас на рассмотрении находится соответствующий законопроект Минфина. Если его примут, то будут закрыты все дела по ст. 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.

Также на совещании с господином Путиным не пришли к решению об отмене ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем). Ранее президент России требовал ограничить случаи, когда холдинги признаются организованной преступной группой, а его сотрудники — участниками ОПГ. В Госдуме предложили вывести экономические преступления из этой статьи.

Напомним, ранее Верховный суд установил точку отсчета, с которой будет считаться срок давности по налоговым преступлениям. Он будет отсчитываться с момента неуплаты сбора.

Подробнее — в материале “Ъ” «Налоговым преступлениям установили срок давности».