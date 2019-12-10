ФСИН не видит системного насилия в колониях и СИЗО

Незаконное применение физической силы в колониях и СИЗО — это «отдельные случаи, которые не остаются без внимания», а не система, сообщил РБК со ссылкой на пресс-бюро ФСИН в ответ на раскрытие Следственным комитетом данных по жалобам на пытки заключенных. Вопрос о применения силы «взят на особый контроль» ведомства.

ФСИН «стремится выстроить такую систему службы, когда превышение полномочий будет чрезвычайным и исключительным происшествием». В ответе ведомства сказано, что в каждом территориальном органе ФСИН созданы комиссии, которые «проверяют каждый случай» применения физической силы и спецсредств. «Материалы досконально изучаются и направляются в контролирующие и следственные органы»,— сообщила ФСИН.

Во ФСИН заверили, что законность применения силы проверяется общественными наблюдательными комиссиями во время различных проверок и целевых выездов сотрудников центрального аппарата. На утверждение о том, что низкий процент жалоб заключенных на насилие становится поводом для возбуждения уголовного дела, в ведомстве заявили, что этот вопрос вне компетенции службы, поскольку она не возбуждает и не расследует уголовные дела.

Ранее СКР сообщил, что в 2015–2018 годах в России возбудили 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и следственных изоляторов. В 2018 году по итогам рассмотрения 1881 жалобы на пытки Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел (3,2%).

Напомним, в ноябре “Ъ” сообщал, что за год российское правительство 142 раза признало ответственность в нарушении Европейской конвенции за нечеловеческие условия в колониях. Государство понимает, что ЕСПЧ поддержит заявителей, и идет на мировую, чтобы сэкономить деньги на судебных издержках.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «У России особый порядок в ЕСПЧ».