СКР раскрыл данные о делах по жалобам на пытки заключенных

В 2015–2018 годах в России возбудили 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и следственных изоляторов. В 2018 году по итогам рассмотрения 1881 жалобы на пытки Следственный комитет России (СКР) возбудил 60 уголовных дел (3,2%). Такие данные получил фонд «Нужна помощь» от СКР, их приводит РБК.

Как пишет издание, ранее СКР не распространял «такие детальные» сведения о насилии в местах лишения свободы. Все дела о пытках связаны с ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия, оружия, спецсредств или причинением тяжких последствий) против сотрудников ФСИН.

Количество жалоб на пытки и уголовных дел:

2015 год — 1,6 тыс. жалоб, 27 уголовных дел (1,7%);

2016 год — 1,4 тыс. жалоб, 31 уголовное дело (2,2%);

2017 год — 1,6 тыс. жалоб, 30 уголовных дел (1,9%);

2018 год — 1,9 тыс. жалоб, 60 уголовных дел (3,2%).

Лидерами по количеству жалоб за четыре года стали Свердловская область (720), Мордовия (496), Иркутская область (362), Пермский край (323) и Кемеровская область (301). При этом Свердловская область также заняла первое место по разрыву между количеством сообщений о насилии и количеством возбужденных дел.

В нескольких регионах не возбудили ни одного дела после жалоб на насилие над заключенными, например в Иркутской (362 жалобы), Омской (153) и Новосибирской (137) областях. В некоторых регионах не жалуются на пытки — в Туве, Республике Алтай и в кавказских республиках, за исключением Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Дагестана.

Ранее “Ъ” сообщал, что за год российское правительство 142 раза признало ответственность в нарушении Европейской конвенции за нечеловеческие условия в колониях. Государство понимает, что ЕСПЧ поддержит заявителей, и идет на мировую, чтобы сэкономить деньги на судебных издержках.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «У России особый порядок в ЕСПЧ».