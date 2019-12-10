Reuters узнало, что автор «досье» на Трампа был другом его дочери

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, который был источником информации для ФБР в ходе расследования президентской кампании Дональда Трампа, имел продолжительные дружеские отношения с его дочерью Иванкой Трамп, сообщил Reuters источник, который знает об этой дружбе. Господин Стил — автор так называемого досье с компроматом на господина Трампа.

Дружба между Кристофером Стилом, и неназванным членом семьи Дональда Трампа была изложена в докладе генерального инспектора Министерства юстиции США, опубликованном в понедельник, 9 декабря. Целью доклада было изучить, как ФБР проводило расследование того, вступали ли участники президентской кампании в 2016 году в сговор с Россией. Бюро использовало работу господина Стила как часть своего расследования.

Согласно отчету генерального инспектора, Кристофер Стил сказал следователям, что, во всяком случае, он был «благосклонно настроен» по отношению к семье Трампа, так как он посещал члена его семьи в нью-йоркской Trump Tower и «имел дружеские отношения» с членом семьи «несколько лет».

Источник агентства сказал, что неназванным членом семьи, упомянутым в отчете, была Иванка Трамп. Белый дом отказался от комментариев, Кристофер Стил не ответил на электронное письмо с просьбой дать комментарий.

Минюст США не обнаружил «никаких документальных или свидетельских доказательств» политической предвзятости в расследовании ФБР о связях Дональда Трампа с Россией.

В 2018 году Дональд Трамп поручил Минюсту проверить просочившуюся в СМИ информацию о том, что во время президентской гонки 2016 года ФБР тайно следило за его штабом, внедрив в него своего информатора.

Подробнее о подозрениях — в материале “Ъ” «Федеральное бюро преследования».