Минюст США не обнаружил предвзятости в расследовании ФБР против штаба Трампа

Минюст США не обнаружил «никаких документальных или свидетельских доказательств» политической предвзятости в расследовании ФБР о связах американского президента Дональда Трампа с Россией, которое началось в 2016 году. Это следует из доклада по итогам внутреннего расследования, опубликованного генеральным инспектором Майклом Хоровитцем (.pdf). Ведомство, однако, указало и на cерьезные ошибки в ходе расследования.

По итогам расследования ФБР появились подозрения о сговоре Дональда Трампа с Россией, делом занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Он не нашел достаточных доказательств вины господина Трампа.

Минюст, в частности, посчитал, что само расследование против избирательного штаба Дональда Трампа в 2016 году основывалось на подозрениях, которые были недостаточными для тщательного разбирательства, а также слежки. Ведомство раскритиковало ФБР за то, что оно запрашивало разрешение на электронную слежку (например, за сообщениями), не предоставляя суду сведения, которые могли говорить о невиновности людей, а также информацию, которая могла поставить под сомнение источники ФБР. Несмотря на то, что в ходе расследования подтверждалась невиновность людей, которые попали под подозрение, разбирательство продолжалось даже после победы господина Трампа, отмечается в докладе.

Спецпрокурор США Джон Дарэм, который ведет подобное расследование, заявил, что не согласен с некоторыми выводами доклада, передает Reuters.

Напомним, в 2018 году Дональд Трамп поручил Минюсту проверить просочившуюся в СМИ информацию о том, что во время президентской гонки 2016 года ФБР тайно следило за его штабом, внедрив в него своего информатора.

Подробнее о подозрениях — в материале “Ъ” «Федеральное бюро преследования».