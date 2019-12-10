Офис Зеленского назвал переговоры в Париже успешными

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» в Париже прошли успешно, сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Она сказала, что вопрос Крыма не обсуждался.

«Что бы сегодня ни писали, большинство этой информации — неправда»,— сказала госпожа Мендель (цитата по ТАСС). «На самом деле переговоры прошли очень успешно»,— сообщила представитель офиса господина Зеленского. «Пока не планируется (обсуждать вопрос Крыма.— “Ъ”)»,— заявила она.

В последний раз саммит в «нормандском формате» проходил в 2016 году. С тех пор была согласована «формула Штайнмайера», которая носит имя предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

За саммитом «нормандской четверки» следите в онлайн-трансляции “Ъ”.

О саммите читайте в публикации “Ъ” «Ночь перед торжеством».