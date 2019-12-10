В разговоре с пациентами ищут уголовный состав

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении терапевта Юлии Фрелих, которая недавно была уволена из городской больницы №5 города Сочи. Как ранее сообщал “Ъ”, активисты «Альянса врачей» пытались провести инспекцию больницы, а затем выложили в сеть интервью с пациентами, которые жаловались на условия в лечебном учреждении. Родственники одного из больных заявили, что он не давал согласия на публикацию видео, поэтому госпожа Фрелих может стать фигурантом уголовного дела о незаконном вторжении в частную жизнь.

Следственный отдел СКР по Лазаревскому району города-курорта Сочи проводит проверку по заявлению и. о. главного врача городской больницы №5 Геннадия Кормилицына, который заподозрил терапевта Юлию Фрелих в незаконном разглашении сведений о пациентах. Об этом “Ъ” рассказала сама Юлия Фрелих.

«Следователь СКР опросил меня по обстоятельствам появления в сети видео, которое я записала в паллиативном отделении нашей больницы,— рассказала госпожа Фрелих.— Я пояснила, что вела видеозапись для фиксации жалоб пациентов, каждый из них высказал согласие на то, что разговор снимается на видео». Затем врач передала записи в профсоюз «Альянс врачей», который использовал их в видеоотчете об инспекции сочинской городской больницы №5. «Я не имею отношения к появлению в интернете данных публикаций, кроме того, в них нет сведений, не подлежащих разглашению»,— сообщила Юлия Фрелих.

Региональный координатор профсоюза «Альянс врачей» Юлия Волкова подтвердила, что все видеозаписи были переданы руководству профсоюза, где и принималось решение об их публикации.

«Пациенты не рассказывали о своих диагнозах или состоянии здоровья, они жаловались на плохое питание, тараканов в палатах и поборы со стороны персонала. Эти сведения не могут охраняться законом как врачебная тайна или тайна частной жизни»,— заявила госпожа Волкова.

По словам Юлии Фрелих, в заявлении и. о. главного врача городской больницы №5 Геннадия Кормилицына в СКР имеется ссылка на родственников одного из больных, которые, по данным администрации больницы, пожаловались на доктора Фрелих и «Альянс врачей». Проверка СУ СКР проводится по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Как следует из нормы УК, незаконный сбор сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, а также публичное распространение этих сведений, совершенное с использованием служебного положения, наказывается штрафом в размере до 300 тыс. руб., арестом или принудительными работами. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до четырех лет с запретом занимать определенные должности на срок пять лет.

Получить комментарии министерства здравоохранения Краснодарского края и руководства ГБУЗ «Городская больница №5 города Сочи» пока не удалось — запросы от редакции “Ъ” остались без ответа.

Анна Перова, Краснодар