Врача уволили из-за больничной тайны

В Сочи уволили врача паллиативного отделения Юлию Фрелих, которая ранее публично пожаловалась на нехватку лекарств в городской больнице, черную кассу и плохое питание пациентов. После этого профсоюз «Альянс врачей» попытался провести «общественную инспекцию» медучреждения. По словам Юлии Фрелих, начальство обосновало увольнение тем, что она якобы «нарушила охраняемую законом тайну». Руководство больницы заявило, что врач выложила в интернет беседы с пациентами против их желания.

В Сочи за нарушение трудовой дисциплины уволена Юлия Фрелих, врач паллиативного отделения городской больницы №5, сообщила “Ъ” Юлия Волкова, региональный лидер «Альянса врачей» в Краснодарском крае. Подробностями ситуации поделилась сама госпожа Фрелих в видеообращении: «Меня вызвали в ординаторскую и сообщили, что я уволена. В приказе сказано, что я якобы разгласила некую охраняемую законом тайну. Это стало для меня полной неожиданностью: администрация больницы не требовала от меня объяснительную и не предъявляла никаких претензий».

Врач Юлия Фрелих переехала в Сочи из Республики Коми и в январе 2019 года стала работать в терапевтическом отделении больницы №5, расположенной в сочинском поселке Дагомыс. Там она столкнулась с нехваткой лекарств и расходных материалов, рассказывала госпожа Фрелих в интервью порталу «Сочинская коммуна». Врач заявила руководству больницы о невозможности работать в таких условиях, после чего ее перевели в паллиативное отделение, где ситуация оказалась ненамного лучше. Через некоторое время Юлия Фрелих вступила в профсоюз «Альянс врачей». В октябре члены профсоюза и родные пациентов провели пикеты у здания больницы, позже госпожа Фрелих выпустила видеоролик, где рассказывала о проблемах медучреждения. По ее словам, в больнице из-за низкой зарплаты и дефицита кадров постоянно растет нагрузка на медицинский персонал. Медучреждение не получает в должном количестве лекарства, расходные материалы, инвентарь, все это медикам и пациентам якобы приходится покупать за свой счет. Места в паллиативном отделении используются как пансион для престарелых лежачих больных, за что их родственники, по данным доктора Фрелих, платят руководству больницы, минуя кассу. На видео были и пациенты, которые жаловались на условия в палатах, тараканов и плохое питание. 30 октября группа активистов «Альянса врачей» попыталась провести «профсоюзную инспекцию» больницы, однако и. о. главврача Геннадий Кормилицын не разрешил им пройти дальше фойе, сославшись на режим лечебного учреждения. Однако «Альянс врачей» снял на видео пациентов, которые рассказали о нарушениях.

Через два дня издание администрации Краснодарского края «Кубанские новости» опубликовало статью «Скандалисты в белых халатах», где Геннадий Кормилицын предложил свою версию происшедшего. По словам руководителя больницы, активисты незаконно «штурмовали двери паллиативного отделения». «Вообще я воспринимаю всю эту ситуацию как провокацию. Многие организации сегодня провоцируют нестабильную обстановку в государственных учреждениях, в том числе в здравоохранении»,— считает и. о. главврача. По словам господина Кормилицына, активисты «Альянса врачей» проигнорировали его предложение передать ему документы с жалобами. «Они ответили: мы сначала все снимем, составим свой протокол, а уже после вы ответите. Все это продолжалось до шести вечера. Тогда я напомнил членам профсоюза, что у нас режимное учреждение, пациенты должны отдыхать. "Активисты" и так целый день мешали лечебному процессу, парализовали работу больницы. Это недопустимо!» — заявил господин Кормилицын.

Причиной увольнения врача стало видео с рассказами пациентов, снятое во время «общественной проверки», заявило руководство больницы «Аргументам недели»: часть пациентов якобы заявили о «публикации видео без их согласия». «Мы провели служебное расследование, в результате чего было установлено, что врач Юлия Фрелих грубо нарушила свои должностные обязанности по статье 13 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", так как разгласила врачебную тайну. В соответствии с установленными правилами информация о нарушении направлена в правоохранительные органы»,— заявил СМИ представитель медучреждения.

Дозвониться господину Кормилицыну “Ъ” не удалось: телефон его приемной в течение среды не отвечал, запрос в министерство здравоохранения края по поводу ситуации остался без ответа. Юлия Волкова из «Альянса врачей» заявила “Ъ”, что по факту увольнения Юлии Фрелих будут поданы жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру, также врач намерена обратиться в суд. «Что касается выявленных в больнице нарушений, то мы передали обращения в Росздравнадзор и министерство здравоохранения края и ждем реакции»,— рассказала собеседник “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар; Александр Черных