Каков спрос, таков и приход

Минэкономики скорректировало программу субсидирования малого бизнеса для выхода на биржу с учетом спроса — ее финансирование в 2019 году сократилось с предполагаемых 305 млн до 36,3 млн руб. Реальный же объем субсидий на листинг и выплаты по купонам составил 28,6 млн руб. и позволил субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь с рынка около 3,1 млрд руб. В Минэкономики считают эксперимент успешным: в 2020 году объем господдержки по программе составит 172 млн руб. Однако бизнес предпочитает субсидиям как инструменту привлечения финансирования с господдержкой получение микрозаймов.

Минэкономики сократило на 2019 год финансирование начатой летом программы господдержки выхода малого бизнеса на фондовый рынок с 305 млн до 36,3 млн руб. Большую часть средств министерство перенесет на 2020 год — тогда объем финансирования программы составит 172 млн руб. (13,5 млн руб. на выпуск акций и облигаций и 158,5 млн руб. на выплаты по купонным платежам).

Исходно на субсидии закладывали 305 млн руб. в 2019 году, планируя после перерыва для оценки результатов в 2020–2021 годах резко расширить его до 1,5 млрд руб. в 2022 году и 1,1 млрд руб. в 2023-м. Однако объем востребованных МСП субсидий на первом этапе эксперимента составил лишь 5,8 млн руб.— 1,8 млн руб. субсидии на листинг и 4 млн руб. на выплату купонного дохода (см. “Ъ” от 22 августа). Заявки на второй этап подали уже 12 компаний, из них три принимали участие в первом этапе программы — они получат 17 млн руб. на субсидирование купонных платежей. «Новичкам» ведомство одобрило четыре заявки, утвердив им субсидию в 4,8 млн руб. на листинг и 1 млн руб. на выплату по купонам. В результате общий объем поддержки выхода малых предприятий на фондовый рынок составит 28,6 млн руб.— за счет размещения акций и облигаций они получат 3,1 млрд руб.

В Минэкономики, впрочем, считают, что «компании достаточно успешно пользуются данной мерой поддержки», и видят в ней альтернативу льготному кредитованию МСП.

Отметим, динамика доступа малого бизнеса к господдержке в целом также отстает от плановых показателей: так, из заложенной на 2019 год общей ее суммы 1,1 трлн руб. бизнес получил лишь 582 млрд руб. (341,6 млрд руб. по льготному кредитованию и 240 млрд руб. в рамках национальной гарантийной системы). При этом средства, видимо, не будут выбраны и до конца года: так, в ведомстве рассчитывают, что объем поддержки льготного кредитования составит около 360 млрд руб.

Отчасти невостребованность господдержки малым бизнесом объясняет опрос Счетной палаты по оценке эффективности господдержки МСП. По его первичным данным, подавляющее большинство предпринимателей (73,2%) удовлетворительно оценивают меры господдержки, наиболее предпочтительными механизмами называют финансовую поддержку (38%) и льготные налоговые режимы (17%). Однако в разрезе инструментов поддержки наиболее востребованы МСП микрозаймы МФО — в них нуждается около трети малых предприятий, субсидии интересуют 17,2%, льготные кредиты — 15% опрошенных.

Минэкономики, однако, не оставляет идеи расширения инструментария поддержки малых компаний: на прошлой неделе ведомство опубликовало проект постановления правительства о субсидировании их размещения на краудинвестинговых площадках — де-факто правительство будет оплачивать такое размещение (не более 500 тыс. руб. по одному инвестдоговору). Отметим, впрочем, что и эти эксперименты Минэкономики обойдутся бюджету в символическую сумму — всего на поддержку краудинвестинга в 2020 году выделено 10 млн руб.

Диана Галиева