Гарантии малому бизнесу вписывают в закон

Правительство внесло в Госдуму законопроект с правкой закона о малом бизнесе, призванный изменить порядок распределения средств федерального бюджета на развитие региональных гарантийных организаций (РГО), обеспечивающий получение кредитов субъектами МСП. Выделять средства предлагается в зависимости от эффективности РГО и их финансовой устойчивости. Поправки призваны подтолкнуть кредитование малого бизнеса, который пока не получает даже уже одобренных объемов господдержки.

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает изменить принципы финансирования из федерального бюджета региональных гарантийных организаций (РГО), выдающих поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Разработанные Минэкономики поправки необходимы для расширения кредитования малого бизнеса — в рамках профильного нацпроекта.

Средства на развитие РГО предлагается распределять в зависимости от их финансовой устойчивости и способности исполнять взятые на себя обязательства. Инструментом для оценки должна стать система внутренних рангов (степеней надежности организаций), которую разработает Минэкономики. Предполагается, что ранжированием займется Корпорация МСП — сейчас она проводит оценку РГО на соблюдение установленных требований.

По данным Минэкономики, объем выданных РГО поручительств в 2018 году составил 48 млрд руб., действующий портфель поручительств всех РГО на 1 июля 2019 года был равен 82 млрд руб. В пояснительной записке к проекту отмечается, что, несмотря на двукратный рост объемов поддержки, гарантийный капитал РГО с момента создания системы в 2015 году увеличился лишь на 7,8 млрд руб. Для дальнейшего роста объемов финансовой поддержки надо менять систему распределения средств федерального бюджета на развитие РГО, отмечают авторы законопроекта.

Проектом предлагается закрепить в законе о малом бизнесе понятие национальной гарантийной системы (НГС), действующей сейчас на основе приказа Минэкономики от 2015 года. Напомним, сейчас в НГС действует трехуровневая модель оказания поддержки, включающая Корпорацию МСП (гарантии для средних и крупных проектов и поручительства по кредитам), МСП-банк (гарантии по закупкам государства и госкомпаний) и РГО (поручительства по «поточным» технологиям). Консолидированный объем бюджетной поддержки по НГС в 2015–2018 годах составил 831 млрд руб.

Как ранее сообщал первый замглавы Минэкономики Михаил Бабич, с начала 2019 года малый и средний бизнес получил 582 млрд руб. финансовой поддержки, в том числе 240 млрд руб. по НГС и 341,6 млрд руб. по программе льготного кредитования. При этом потратить на поддержку малого бизнеса в этом году предполагалось 1,1 трлн руб. Ранее на неэффективность мер гарантийной поддержки в регионах указывала Счетная палата: по данным госаудиторов, в 2015–2017 годах за гарантийной поддержкой обратились лишь 0,1% от общего количества субъектов МСП, за микрозаймами — 0,3–0,4%. При этом, считает СП, меры не улучшили финансовые показатели предпринимателей, притом что денег на поддержку выделяется все больше: на 2019–2024 годы на докапитализацию микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования предусмотрено 22,9 млрд руб., РГО — 15,6 млрд руб., 93,5% этих средств — из федерального бюджета.

Диана Галиева