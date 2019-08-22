Малый бизнес заманивают на биржу

Минэкономики расширяет субсидирование выхода на биржу компаний малого бизнеса — ведомство уже распределило 5,8 млн руб. между первыми претендентами и объяснило порядок доступа к еще 300 млн руб., заявки на них в министерстве ждут до 1 октября. Оплата федеральными властями части расходов МСП на размещение на бирже акций и облигаций, а также субсидирование до 70% выплаты по купонному доходу призваны дать МСП новые источники финансирования — по оценкам ведомства, уже выделенные субсидии позволят привлечь до 1,3 млрд руб.

“Ъ” ознакомился с презентацией подготовленной Минэкономики программы господдержки выхода малого бизнеса на фондовый рынок. Речь идет о субсидировании выпуска субъектами МСП акций и облигаций и о компенсации их расходов на выплату купонного дохода. Схема предполагает, что малые компании, разместившиеся на бирже, смогут подать заявку на возмещение части понесенных ими затрат. Программа опирается на постановление правительства №532 от 30 апреля 2019 года, содержащее правила предоставления таких субсидий: покрытие малому бизнесу расходов на размещение акций и облигаций — до 2% от объема размещения, но не более 1,5 млн руб. на один выпуск (в министерстве “Ъ” подтвердили, что ограничений по количеству выпусков нет — эмитент сможет вновь обратиться в ведомство за компенсацией при размещении допэмиссий).

Ради использования фондового рынка как источника финансирования малого бизнеса Минэкономики будет компенсировать и до 70% расходов компаний на выплату купонного дохода по облигациям. Ограничителем такой выплаты, как поясняют в министерстве, станет правило, по которому компенсируется 0,7 годовой ставки по облигациям — если она ниже ключевой ставки Банка России на дату выплаты. В противном случае в расчет берется ставка ЦБ, что делает бессмысленным завышение купонных выплат ради получения субсидии и недобросовестной конкуренции.

Получить субсидии смогут компании из реестра МСП, не имеющие налоговых долгов. Заявки можно подавать в два этапа, до 1 июля и до 1 октября, их рассмотрение должно занимать не более 50 дней — предполагается, что пакет документов, представленный субъектом МСП, Минэкономики направит для проверки в АО «Корпорация МСП», а затем примет решение о выплатах и подпишет с компанией соглашение о предоставлении субсидии (при нарушении правил ее придется возвращать). Первыми на госсредства будут претендовать малые компании из приоритетных отраслей — АПК, обработка, строительство, медицина, образование и туризм.

Эксперимент по привлечению малых компаний на фондовый рынок проходит впервые — он входит в самый дорогой (261 млрд руб. до 2024 года) федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам» нацпроекта по МСП. Характер финансирования показывает, что ведомство намерено отслеживать результаты первых профинансированных размещений в течение двух лет и только затем расширять объемы поддержки: в проекте на субсидирование заложено 305 млн руб. в 2019 году, ноль — в 2020–2021 годах, 1,5 млрд руб. в 2022 и 1,1 млрд руб. в 2023 году.

Первыми компаниями, отобранными для выдачи субсидии (заявки принимались до 1 июля), стали Новосибирский завод резки металла, компании «Талан-Финанс» (жилищное строительство) и «Брайт-Финанс» (фитнес-бренд) — они получили совокупно 1,8 млн руб. на размещение облигаций и 4 млн руб. на субсидирование купонных платежей, что, по оценке Минэкономики, позволит привлечь до 1,3 млрд руб. Вчера министерство сообщило о начале приема заявок на предоставление второй волны субсидирования 2019 года — он завершится 1 октября.

Олег Сапожков