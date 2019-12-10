Граница сближает

Эксперты лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ провели исследование (результаты есть в распоряжении “Ъ”) отношения к Украине и российско-украинским отношениям среди россиян, проживающих в приграничных с Украиной населенных пунктах. Выяснилось, что вблизи границы конфликтных настроений по отношению к соседней стране меньше, чем в России в целом.

В ходе исследования проводились глубинные интервью и анкетирование россиян в семи населенных пунктах Белгородской и Курской областей, расположенных на расстоянии от 5 до 40 км от российско-украинской границы. Более половины опрошенных заявили, что относятся к Украине хорошо, причем 33% — очень хорошо. 43% сказали о нейтральном отношении. Симпатии к соседней стране заметно выше среди тех, у кого там есть родственники — среди них о положительном отношении к Украине заявили 62%. Об отсутствии родных и близких по ту сторону границы исследователям заявили лишь 35% респондентов, 67% из тех, у кого есть родственные и дружеские связи на украинской территории, стараются их поддерживать. Из них 19% общаются несколько раз в неделю, 26% — несколько раз в месяц, а 32% — несколько раз в год. 30% опрошенных в приграничных населенных пунктах бывают на Украине, 18% из них каждый день. 18% пользуются украинскими СМИ, половина опрошенных приобретают на Украине продукты питания, а 32% — одежду. Об очень плохом отношении к Украине заявили лишь 3% опрошенных.

Эти данные отличаются от результатов общероссийских исследований. По данным совместного исследования «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС), в октябре 2019 года об очень хорошем отношении к Украине сказали всего 9% россиян; 12% заявили, что относятся к Украине очень плохо. Данные ВЦИОМа от июля 2019 года распределились чуть иначе: об очень хорошем отношении к Украине заявили 12%, а об очень плохом — 9%. При этом половина респондентов в обоих случаях заявила о в целом хорошем отношении к Украине.

«Конечно, телевидение смотрят и здесь, но веры меньше, потому что земля под ногами и люди рядом»,— объясняет эксперт лаборатории ВШЭ Евгений Иванов разницу в восприятии Украины в приграничных российских регионах и в стране в целом.

По его словам, некоторые опрошенные признавались, что перестали общаться с родственниками на Украине либо в других регионах РФ из-за несогласия по вопросу о статусе Крыма: «Но связи разорвать сложно, все ждут нормализации отношений, несколько раз, когда мы приходили на интервью к людям, нас просили передать это пожелание президенту».

Исследователи подчеркивают, что старались понять, как «сегодня работают трансграничные контакты, насколько крепки личные связи, экономические отношения, религиозные», уточняет господин Иванов. «Раньше полные автобусы из Белгорода набивались на паломнические выезды в Киев и Тернополь. Сейчас нет, пришлось перестроиться»,— отмечает он последствия конфликта.

Напомним, в советское время по обе стороны границы располагались производства, объединенные инфраструктурой. В 2003 году Белгородская и Харьковская области образовали еврорегион «Слобожанщина», в 2007-м Курская и Сумская области — регион «Ярославна», а в 2010-м возник большой проект «Донбасс», куда вошли Ростовская, Донецкая и Луганская области. Внешнеторговый оборот еврорегиона «Ярославна» с $21,3 млн в 2007 году за пять лет вырос до $46 млн. Хотя эксперты ВШЭ называют такой формат «скорее красивой обложкой», они признают, что он «создал рамки отношений, которые зрели естественным путем и приносили выгоду». С началом российско-украинского конфликта в 2014 году «работа по этой линии приостановлена, о чем бизнес и чиновники на местах говорят не без сожаления», отмечают во ВШЭ.

Почти в любой стране жители приграничных территорий относятся к «соседу» лучше, чем население в целом, поясняет политолог Александр Кынев.

Ситуация в российско-украинских отношениях — устойчиво негативная: «сейчас у нас идут дожди», говорит господин Кынев. «При этом обычные россияне не против дружеских контактов, неприятие может вызывать разве что миграция криминальных элементов из соседней страны,— считает политолог.— Но рано или поздно сотрудничество в рамках еврорегионов будет возобновлено». Политолог Ростислав Туровский отмечает, что между Россией и Украиной всегда было развитое приграничное сотрудничество: «Для жителей приграничных регионов обеих стран сосед никак не выступает в образе врага, люди заинтересованы в прозрачности границы и развитии гуманитарных связей».

Людмила Сергеева