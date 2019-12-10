Эрдоган: Турция готовится направить своих военных в Ливию

Турция готова отправить в Ливию своих военнослужащих, если соответствующий запрос поступит от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.

ПНС — временный кабинет министров страны, сформированный при поддержке ООН и признанный международным сообществом, базируется на западе страны.

«Если Ливия этого захочет, то Турция будет принимать соответствующее решение самостоятельно. Мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения по этому вопросу. Турция готова оказать Ливии любую поддержку»,— сказал господин Эрдоган в эфире телеканала TRT (цитата по ТАСС).

Последние годы в Ливии существуют два правительства: ПНС, базирующиеся в столице страны Триполи, и Палата представителей, которая располагается на востоке Ливии, и пользуется поддержкой сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. В апреле господин Хафтар под предлогом борьбы с терроризмом развернул наступление на Триполи, однако занять столицу ему так и не удалось. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате развернувшихся за столицу и окрестности боев погибли более тысячи человек, свыше пяти тысяч получили ранения.

О происходящем в Ливии — в материале “Ъ”.