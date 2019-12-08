США обвиняют Москву в обострении конфликта в Ливии

Ливийский конфликт все больше интернационализируется и рискует превратиться в очередную площадку для выяснения отношений между Москвой и Вашингтоном. Американский генерал Стивен Таунсенд, который возглавляет африканское командование ВС США (AFRICOM), выразил обеспокоенность в связи с растущей ролью России в Ливии. Речь идет и о присутствии российских наемников в стране, и о военно-технической поддержке Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. По словам генерала Таунсенда, именно российские ПВО сбили американский беспилотник в небе над Ливией в конце ноября. Москва по-прежнему подчеркивает свой нейтралитет в ливийском конфликте.

Потерянный 21 ноября в небе над Ливией американский беспилотник был сбит российскими средствами ПВО, заявили агентству Reuters в AFRICOM. Официальный представитель командования Кристофер Карнc отметил, что в этот момент управлять ПВО могли российские наемники из частных военных компаний или сами бойцы Ливийской национальной армии. По его словам, беспилотник был сбит по ошибке, так как его приняли «за вражеский». Командующий AFRICOM Стивен Таунсенд отметил, что операторы ПВО могли не знать, чей беспилотник стал их целью, однако теперь им это известно, но они отказываются возвращать то, что осталось от летательного аппарата.

Генерал Таунсенд также выразил обеспокоенность в связи с растущей ролью России в Ливии и тем, как это может повлиять на «контртеррористическую миссию AFRICOM».

По его словам, «российские наемники, оказывают пагубное влияние» на ход гражданской войны в Ливии, и именно они «несут непосредственную ответственность за недавний резкий рост боевых действий, жертв и разрушений вокруг Триполи». Reuters приводит и слова из интервью министра обороны США Марка Эспера, что Россия «вносит лепту» в ливийский конфликт, чтобы создать выгодную для себе ситуацию.

Напомним, что еще в апреле войска Хафтара под предлогом борьбы с терроризмом начали наступление на Триполи, который удерживает силы, подконтрольные ливийскому Правительству национального согласия (ПНС) под управлением Файеза Сарраджа. Взять столицу Ливии быстро не удалось. По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боев погибли более тысячи человек, свыше пяти тысяч получили ранения. Военно-техническую поддержку ПНС оказывает Анкара. В конце месяца Турция подписала официальное соглашение о военном сотрудничестве с ПНС. Другие страны действуют в Ливии не столь открыто. Известно, что вместе с Турцией ПНС поддерживает Катар, симпатизирует Триполи и Италия. На стороне фельдмаршала Хафтара выступают Египет и ОАЭ, а также частично Париж. В поддержке ЛНА подозревают и Россию. США в последнее время активизировали диалог с Триполи, хотя ранее президент Дональд Трамп высказывал симпатии Халифе Хафтару.

О пропаже американского беспилотника, который осуществлял мониторинг «экстремистской деятельности», стало известно еще 23 ноября. Практически одновременно с американским беспилотником силы Хафтара сбили итальянский. После этих инцидентов ЛНА объявила о закрытии воздушного пространства в небе над Триполи. Кроме того, по утверждению нескольких арабских СМИ, в те же дни официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари впервые подтвердил присутствие российских военных в Ливии. «Есть два российских подразделения, которые выполняют технические работы и обслуживают военную технику»,— приводит его слова катарская «Аль-Джазира».

После заявлений AFRICOM представитель пресс-офиса ЛНА Мухаммед Гунейм сказал “Ъ”, что они не комментируют ситуацию вокруг американского беспилотника, а в ответ на просьбу подтвердить слова генерала аль-Мисмари посоветовал «не обращать внимания на "Аль-Джазиру"».

Одновременно один из ливийских журналистов, попросивший не называть его имя, пояснил “Ъ”, что американские заявления и цитаты «Аль-Джазиры» вполне логичны, так как вооружение ЛНА в основном «советского и российского производства».

«Операция по освобождению Триполи от террористов продолжается. Ливийская национальная армия имеет право сотрудничать с любой армией по вопросам обслуживания и ремонта имеющегося у нее вооружения на основе соглашений»,— сказал он.

Фельдмаршал Хафтар несколько раз за последние годы посещал Россию, однако официально никаких договоров о военно-техническом сотрудничестве с ним не подписывалось. В Москве утверждают, что соблюдают эмбарго СБ ООН на поставки вооружения в Ливию. Как пояснил “Ъ” эксперт РСМД Кирилл Семенов, существует версия, что советское оружие, как и современное российского и белорусского производства, может попадать в Ливию через ОАЭ и Египет. Он также обратил внимание, что российские транспортные самолеты проявляют активность по маршруту Хмеймим (Сирия) — Аль-Ватия (авиабаза под контролем сил Хафтара недалеко от Триполи).

Отрицает российское руководство и присутствие в Ливии российских военных и представителей ЧВК. Накануне, выступая на пятой международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог», глава МИД РФ Сергей Лавров так ответил на просьбу прокомментировать участившиеся заявления американцев о российских наемниках в Ливии: «Что касается слухов, которые распространяют наши американские коллеги, то почему-то когда по всему миру (если мы говорим о Средиземноморье, возьмите ту же Сирию) официально появляются военнослужащие армий стран НАТО, которых никто не приглашал, о них никто не задает вопросов».

Российский министр в очередной раз подчеркнул, что Москва сотрудничает со всеми сторонами ливийского конфликта — не только с фельдмаршалом Хафтаром, но и с Триполи.

Так, в октябре в Сочи в саммите Россия—Африка принимал участие глава ПНС Файез Саррадж. А в эту субботу Москву посетил министр иностранных дел и международного сотрудничества Временного правительства Ливии (представляющий силы Хафтара) Абдельхади аль-Хувейдж. С ним встречался заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. «С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего налаживания инклюзивного межливийского переговорного процесса под эгидой ООН»,— говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Одновременно в Риме Сергей Лавров выразил надежду, что «все без исключения внешние игроки будут подталкивать своих сторонников в Ливии в одном и том же направлении — переговорного стола». Он также выступил за то, чтобы в планируемой ООН на начало следующего года в Берлине международной конференции по Ливии приняли участие все стороны конфликта. Пока приглашения ливийцам не отправлены. На участие в конференции надеется министр иностранных дел ПНС Мохаммед Сияла, в то время как представители Хафтара пока считают это «пустой тратой времени».

Ситуация в Ливии накаляется. В субботу ПНС заявило, что им удалось сбить истребитель МиГ-23, принадлежащий ЛНА. Однако представители Хафтара заявили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, пилот вынужден был покинуть самолет, «после чего приземлился на парашюте на территории противника». Как утверждает ЛНА, управлявший истребителем генерал-майор Амер аль-Джакам был взят в плен террористами из города Эз-Завия (в 50 км к западу от Триполи), которые обходятся с ним в нарушение Женевских конвенций об обращении с военнопленными. ЛНА подчеркнула, что не намерена сворачивать наступление на Триполи. В таких условиях надежд на диалог очень мало.

Тем не менее спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саляме не останавливает подготовку к конференции в Берлине. Впрочем, пока он не готов назвать ни дату мероприятия, ни его участников.

Очередная подготовительная встреча должна состояться в ближайший вторник.

При этом теперь господин Саляме обеспокоен не только разногласиями между сторонами ливийского конфликта, но и ролью в нем внешних сил. «С самого начала войны в Ливии уровень иностранного вмешательства в ливийский кризис вырос, причем в разных планах, в том числе через поставки оружия в страну, наземное военное присутствие и военно-техническую помощь в целом... Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось бесконечно»,— заявил он в ходе конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

Марианна Беленькая