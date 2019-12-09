Эрдоган: Турция не может и не будет отказываться от С-400 ради Patriot

Турция не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ради приобретения американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время, отметил он, Анкара готова приобрести Patriot, если Вашингтон предложит подходящие Турции условия.

«Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО»,— сказал господин Эрдоган в эфире телеканала TRT (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы государства, в ходе недавнего саммита НАТО в Лондоне президент Франции Эмманюэль Макрон выразил удивление тем, что Турция, будучи членом НАТО, купила у РФ С-400. «Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?» — рассказал президент Турции.

Напомним, контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года, первый этап поставок состоялся летом 2019 года, второй и заключительный — осенью. Завершить развертывание систем планируется к апрелю 2020 года. В ответ на покупку российских систем Вашингтон прекратил поставки самолетов F-35. В ноябре министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил по итогам переговоров с американской делегацией, что С-400 будут работать в автономном режиме.

Подробнее — в материале “Ъ” «Турецким С-400 дадут автономию».