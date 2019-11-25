Турецким С-400 дадут автономию

Поставляемые Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут работать в автономном режиме, не требующем их интеграции в систему ПВО НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров с посетившей Анкару американской делегацией. Решение ограничить сферу использования С-400 стало первой уступкой Турции западным союзникам, опасающимся, что внедрение С-400 в систему ПВО НАТО может создать угрозу для их безопасности. Впрочем, говорить о том, что этот шаг позволит урегулировать конфликт между Анкарой и Вашингтоном, пока преждевременно. В Госдепе США уже предупредили, что для возобновления полномасштабного сотрудничества с США Турция должна либо уничтожить С-400, либо вернуть их Москве.

В конце прошлой недели делегация американских военных посетила Анкару. А за пару дней до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о невозможности отказа его страны от использования российских ЗРС С-400. Их первые поставки в рамках контракта 2017 года с РФ были сделаны этим летом, а завершить развертывание С-400 в Турции планируется к апрелю 2020 года.

В ответ на категорическое неприятие этой сделки Белым домом президент Эрдоган в ходе своего ноябрьского визита в Вашингтон договорился с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время найти взаимоприемлемое решение по С-400. Прошедшие в минувшую пятницу в Анкаре переговоры и были нацелены на поиск такого решения. Последнюю версию турецкой позиции изложил по итогам переговоров с американскими коллегами министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сделавший ряд громких заявлений местным и зарубежным СМИ.

«Эти комплексы заступят на боевое дежурство. Все идет согласно намеченному плану. Пусть никто в этом не сомневается»,— сообщил турецкому агентству Anadolu Хулуси Акар. В том же интервью он указал на то, что его ведомство продолжает изучать возможность совместимости российских систем С-400 с американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35.

«Надеюсь, эти усилия дадут положительный результат. Анкара не откажется от одного в пользу другого. Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий»,— отметил турецкий министр, напомнив, что ранее Анкара получила четыре самолета F-35 (уже после этого Вашингтон исключил Турцию из программы создания F-35 в связи с покупкой ею российских С-400).

Впрочем, свое самое громкое заявление глава Минобороны Турции сделал в минувшую субботу в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. Российские системы заступят на боевое дежурство в режиме stand alone system («автономная система»).

Хулуси Акар отметил, что такой режим использования российских ЗРС С-400 должен будет снять все вопросы и опасения союзников по НАТО. Если же даже такой формат использования С-400 окажется для союзников неприемлемым и США будут и дальше отказываться передавать Анкаре F-35, турецкая сторона, по словам министра Акара, «оставляет за собой право рассмотреть альтернативные варианты».

Опрошенные “Ъ” российские эксперты считают, что заявление главы Минобороны Турции свидетельствует о стремлении Анкары избежать продолжения конфронтации с США из-за поставок С-400. «После жесткой риторики в адрес США турецкая сторона пытается продемонстрировать готовность идти на компромисс и лишить США и западных союзников в целом их главного аргумента, состоящего в том, что после постановки на боевое дежурство комплексы С-400 якобы создадут возможность для проникновения в систему ПВО НАТО и недопустимых утечек информации. Режим использования С-400 как автономной системы такую возможность исключает»,— пояснил “Ъ” директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Он предположил, что в дальнейшем Анкара может использовать С-400 по минимуму или и вовсе условно, чтобы разблокировать ВТС с США.

«Решение Турции не включать С-400 в национальную систему ПВО, интегрированную в общую систему НАТО, несколько снижает ее эффективность, поскольку в таком режиме она будет использоваться исключительно для решения локальных задач»,— продолжает эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник. Впрочем, по его словам, об отказе от С-400 речи не идет, более того, нет никаких гарантий того, что в будущем Анкара не попытается расширить возможности использования российских систем.

Между тем, несмотря на примирительный жест Анкары, вопрос о том, окажется ли его достаточно, чтобы урегулировать конфликт с Вашингтоном, остается открытым. Пока американская сторона дает понять, что обязательным условием разблокирования сотрудничества должен стать полный отказ от С-400. «У Турции есть свобода маневра, чтобы вернуться за стол переговоров. Они знают, что для того чтобы все получилось, они должны уничтожить, вернуть или каким-то образом избавиться от С-400. В то же время мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot»,— пояснил в конце прошлой недели высокопоставленный представитель Госдепа США.

Сергей Строкань