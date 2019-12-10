Правительство раскидывает транспортные сети

Минтранс Нижегородской области предлагает объединить транспортные предприятия восьми крупных городов региона под руководством единого оператора. Таким образом чиновники решили бороться с «­серыми» перевозчиками на рынке пассажирских услуг. В ­качестве единого оператора выступит подведомственное министерству предприятие или частное, работающее с ним по договору концессии. Перевозчикам обещают выдавать средства из областного бюджета не по числу перевезенных пассажиров, а по количеству пройденных транспортом километров. ­Чиновники пока «стесняются» сказать, сколько средств потребуется для новой транспортной схемы, а депутаты хотят принять участие в ее разработке.



Право на управление пассажирскими перевозками общественным транспортом в городах нижегородской агломерации может быть передано с муниципального на региональный уровень. С такой идеей выступил глава нижегородского минтранса Павел Саватеев на заседании комитета по транспорту в областном заксобрании. Он представил депутатам первые наработки по созданию единой транспортной схемы для Нижнего Новгорода, Бора, Арзамаса, Дзержинска, Кстова, Богородска, Городца и Заволжья.

На первом этапе планируется провести модернизацию транспортной инфраструктуры в Нижнем Новгороде, закупить подвижной состав, реконструировать трамвайные и троллейбусные линии и построить новые. На втором этапе с привлечением РЖД планируется построить пересадочные узлы «Аэропорт» и «Мыза». Кроме того, реанимирован проект строительства канатной дороги от станции метро «Заречная» до парка «Швейцария» или до железнодорожной станции Мыза. Транспортные схемы областных городов будут интегрированы в общую сеть, ядром которой станет Нижний Новгород. «В итоге не будет внутренних и межмуниципальных маршрутов. Это будет единая транспортная система», — пояснил министр.

Для управления этой системой предлагается создать единого оператора. Это может быть отдельное предприятие, работающее с областным правительством по договору концессии, или подконтрольное минтрансу учреждение. Оператор возьмет на себя полный контроль над всем процессом пассажирских перевозок. ­Полученные с пассажиров средства будут поступать в областной бюджет. ­Оттуда часть средств будет распределяться между перевозчиками. Расчет будет идти с учетом пройденного автобусами расстояния и соблюдения графика перевозок, вне зависимости от числа перевезенных пассажиров. Оператор будет проводить конкурсы на распределение маршрутов между муниципальными и частными перевозчиками.

По словам Павла Саватеева, итогом реализации новой транспортной схемы должно стать повышение качества услуг перевозки пассажиров. В результате, как полагают в минтрансе, нижегородцы смогут отказаться от использования личного транспорта и пересесть на общественный: «К 2030 году опорная маршрутная сеть будет на 75% состоять из поездок на электротранспорте или автобусах. Остальные 25% — маршрутки, которые будут выполнять функцию подвоза пассажиров к основным маршрутным линиям».

Заместитель губернатора Сергей Морозов рассказал “Ъ-Приволжье”, что государственные и частные компании будут допускаться к перевозкам пассажиров в новой транспортной схеме на конкурсной основе. К ним будут предъявляться единые требования, в том числе соблюдение графика перевозок и наличие соответствующего подвижного состава. Если перевозчик не сможет подтвердить качество предоставляемых услуг, на маршрут его не ­выпустят.

Введение новой транспортной схемы, по словам господина Морозова, позволит сбалансировать распределение средств между транспортными предприятиями. «Так как все средства будут поступать в бюджет, он будет выделять средства перевозчикам, которые работают на непопулярных маршрутах, за счет поступлений от предприятий, работающих на рентабельных направлениях. В результате само понятие „невыгодный маршрут“ должно полностью исчезнуть. Главная задача — чтобы перевозчики от борьбы за пассажира перешли к борьбе за качество оказываемых услуг», — пояснил заместитель губернатора.

О том, в какую сумму обойдется областному бюджету реализация новой концепции, чиновники не говорят. «Цифры есть, но мы не хотим, чтобы они ушли в массы. Они очень большие, я бы постеснялся их называть», — сообщил глава минтранса, пообещав работать над снижением затрат.

Депутат Владислав Атмахов заявил, что реализация концепции к 2030 году «будет за счастье». Поддержав проект, он предложил внести в него пункт о строительстве дорог-дублеров проспекта Гагарина, Сормовского шоссе и улицы Родионова, которые в часы пик стоят в пробках. Василий Суханов также считает новую схему «близкой к правильной». При ее реализации за счет перекрестного субсидирования перевозчиков не будет убыточных маршрутов, поскольку все финансовые риски берет на себя оператор, полагает депутат. Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Александр Цапин предложил внести в концепцию пункт о повышении доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения. Касаться это должно как транспортных средств, так и сопутствующей инфраструктуры.

Для представителей муниципалитета информация о разработке новой транспортной схемы стала сюрпризом. «Я знал, что областное правительство совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ намерено разработать такую концепцию. Но то, что она уже получила какую-то детальную проработку, — это новость», — сообщил председатель комиссии по транспорту гордумы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович. По его словам, городских депутатов к этой работе пока не привлекали. «С точки зрения жителя, город ничего не теряет. Решаются задачи по графику движения и качеству подвижного состава. Что касается городского бюджета, то об этом можно будет говорить после детальной проработки концепции, когда станет понятна модель участия муниципальных предприятий в новых контрактах», — заявил депутат.

По итогам обсуждения депутаты поддержали разработку новой транспортной схемы. Они настояли, чтобы представители профильных комитетов заксобрания и комиссии гордумы были включены в рабочую группу, занимающуюся разработкой проекта.

После того, как будут выполнены научные исследования транспортных потоков, разработана модель финансирования транспортной схемы, правительство разработает закон, который заксобранию предстоит рассмотреть. Предполагается, что к реализации новой транспортной схемы при условии ее одобрения депутатами чиновники приступят в 2020 году.

Андрей Репин