В обновление нижегородского общественного транспорта могут вложить 38,6 млрд рублей По разработанной ВЭБ.РФ программе модернизации перевозок

Правительство РФ обсуждает возможность реализации масштабной программы по обновлению городского транспорта в десяти городах до 2035 года. Как стало известно из документа, который имеется в распоряжении “Ъ-Приволжье”, пилотный проект с привлечением частных инвестиций планируется реализовать и в Нижнем Новгороде.

Общая сумма вложений в развитие нижегородского транспорта составит 38,6 млрд руб. Больше всего средств планируют направить на обновление трамваев – 23,6 млрд руб. Еще 6,3 млрд руб. пойдут на обновление автобусов, 8,6 млрд руб. – на троллейбусы.

В качестве пилота проект также планируют реализовать в Екатеринбурге, Перми, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани. Общий объем инвестиций составит 340 млрд руб., из них на обновление подвижного состава направят 196 млрд руб., а на реконструкцию инфраструктуры – 112 млрд руб. Инициатором программы развития городского общественного транспорта выступил ФЭБ.РФ. Он планирует получить под проект средства Фонда национального благосостояния.

Подробнее о программе – в материале “Ъ” «Глубокоуважаемый вагоноумножатый».

Анастасия Еремина