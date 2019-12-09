Собянин подписал бюджет Москвы на 2020–2022 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на ближайшие три года.

Согласно утвержденному бюджету, доходы бюджета Москвы в 2020 году составят почти 2,8 трлн руб., в 2021 году — более 3 трлн руб., в 2022 году — 3,4 трлн руб. Расходы в 2020 году запланированы в объеме более 3,1 трлн руб., в 2021 году — почти 3,3 трлн руб. и в 2022 году — около 3,4 трлн руб. Дефицит бюджета в 2020 году составит более 351 млрд руб., который предполагается сократить к 2022 году до 22,9 млрд руб.

В 2020 году впервые доля социальных расходов бюджета превысит 50%, составив 53% общего объема расходов. Ежегодно на социальную сферу будет тратиться около 1,7 трлн руб.

Подробнее о плане расходов и доходов столицы — в материале “Ъ” «Бюджет нашел поддержку коммунистов».