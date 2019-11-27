Бюджет нашел поддержку коммунистов

Депутаты Мосгордумы седьмого созыва в среду приняли бюджет Москвы на предстоящую трехлетку. За проголосовали 35 депутатов, против — семь, двое воздержались. Голоса против отдали в том числе пятеро депутатов от КПРФ (всего в МГД 13 человек из КПРФ), несмотря на решение бюро горкома партии (МГК КПРФ) поддержать бюджет в целом или воздержаться. Коммунист Дмитрий Локтев, который накануне опубликовал в социальных сетях внутренний документ партии, не принимал участия в голосовании.

Доходы бюджета Москвы в 2020 году составят почти 2,8 трлн руб., в 2021 году — более 3 трлн руб., в 2022 году — 3,4 трлн руб. Расходы в 2020 году запланированы в объеме более 3,1 трлн руб., в 2021 году — почти 3,3 трлн руб. и в 2022 году — около 3,4 трлн руб. Дефицит бюджета в 2020 году составит более 351 млрд руб.; предполагается сократить его к 2022 году до 22,9 млрд руб. В следующем году доля социальных расходов бюджета впервые превысит 50%, составив 53% общего объема расходов. Ежегодно на социальную сферу будет тратиться около 1,7 трлн руб.

Поправки, которые Мосгордума утвердила ко второму чтению, также носят социальный характер.

В частности, введена новая льготная категория «дети войны»: с 1 января граждане, попадающие в нее, начнут получать дополнительные выплаты по аналогии с тружениками тыла.

Напомним, речь идет о людях, постоянно проживающих в Москве и родившихся в период с 1 января 1928-го по 3 сентября 1945 года. Для этих целей предлагается выделить 1,59 млрд руб. Кроме того, увеличены на 1 млрд руб. расходы на сохранение объектов культурного наследия и на развитие научной деятельности в Москве, на 1,5 млрд руб.— на массовый спорт.

Также увеличены ассигнования на индексацию на 5,6% пособий и выплат семьям с детьми. На 1,5 млрд руб. вырастут субсидии муниципалитетам Новой Москвы на содержание дворовых территорий и дополнительные 165 млн руб. получит предприятие «Радон» на исследование радиационной безопасности на отдельных территориях. Речь идет в том числе об исследованиях склона участка Московского завода полиметаллов близ парка «Коломенское», рядом с которым спроектирована Юго-Восточная хорда. Эксперты «Радона» и «Гринписа» ранее обнаружили на этом склоне участки с радиоактивным загрязнением, однако чиновники заверяли, что новая автотрасса через них не пойдет.

Все перечисленные поправки были одобрены на заседании комиссии по экономической и социальной политике, отстоять утверждение других поправок депутатам на заседании Мосгордумы не удалось. Всего ко второму чтению поступило 146 поправок, в том числе 140 — от парламентариев, 133 были отклонены.

Обсуждение проекта бюджета в этом году имело много отличий от прежних лет. Так, на «нулевое» чтение проекта были приглашены представители всех департаментов и комитетов столичной мэрии, обсуждение проходило в открытом формате и длилось почти пять часов.

Также в этом году впервые были проведены публичные слушания проекта бюджета, где представители исполнительной власти отвечали на вопросы горожан. Первое чтение бюджета 30 октября продлилось почти десять часов и побило рекорды по длительности за все 26 лет существования столичного парламента. Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников (ЕР) заявлял агентству городских новостей «Москва», что обсуждение поправок ко второму чтению проекта бюджета Москвы может занять около 15 часов, однако его прогноз не подтвердился: заседание Мосгордумы продлилось восемь часов, поправки обсудили за шесть, прерываться на обед не стали. Впервые с начала работы МГД седьмого созыва депутаты дошли в повестке дня до вопроса «Разное».

В итоге за проект бюджета проголосовали 35 депутатов, семь — против, двое воздержались. Коммунист Дмитрий Локтев не голосовал, объяснив свое решение соблюдением партийной дисциплины.

«Я уже говорил — это не бюджет согласия в обществе. Я не могу голосовать так, как требует от меня партия, но и помню о партийной дисциплине»,— написал господин Локтев в Facebook.

25 ноября господин Локтев опубликовал постановление бюро МГК КПРФ, в котором его секретарь Валерий Рашкин рекомендует депутатам фракции голосовать за принятие бюджета в третьем чтении, а при наличии индивидуальных позиций — воздержаться по согласованию с бюро. Господин Рашкин мотивировал это тем, что отношения городских властей и КПРФ улучшились после увеличения численности фракции до 13 человек. Дмитрий Локтев назвал это «мерзким сговором», однако позднее запись удалил.

Пятеро коммунистов — Елена Янчук, Олег Шереметьев, Елена Шувалова, Екатерина Енгалычева и Евгений Ступин — проголосовали против.

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов сообщил “Ъ”, что решение в отношении нарушивших партийную дисциплину депутатов будет приниматься фракцией совместно с руководством московского отделения партии.

Напомним, при рассмотрении бюджета в первом чтении против его принятия было 17 голосов. «Представители всех депутатских объединений поддержали ряд поправок, предложенных ко второму чтению законопроекта. Итоговое голосование: 35 — за, семь — против, два депутата воздержались, один депутат не голосовал. Было 40 голосов за пакет поправок, одобренных редактором. Это уникальный случай для Московской городской думы: он уникален тем, что впервые коммунисты поддержали поправки к бюджету»,— прокомментировал журналистам итоги заседания спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Елена Рожкова