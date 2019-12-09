Медведев потребовал объяснить, почему в десяти регионах не расселяют аварийное жилье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что десять регионов еще не начали расселение аварийного жилья. Это Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Забайкальский и Ставропольский края, Тамбовская и Тверская области, а также Еврейская автономная область. В целом по стране показатели были перевыполнены, но в региональном разрезе ситуация «как всегда пестрая», сообщил господин Медведев.

«К началу ноября показатели по переселению были перевыполнены в три раза. Но это произошло за счет тех регионов, которые ответственно подошли к делу <…> По состоянию на 1 декабря в десяти субъектах нашей страны реализация программ расселения даже не начиналась. Хотел бы также услышать, с чем это связано»,— сказал господин Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам (текст выступления опубликован на сайте правительства).

По его словам, в каких-то из этих регионов действительно есть сложные проблемы, но некоторые из них по финансовым условиям «совершенно стандартные или даже чуть лучше, чем стандартные». «Тем не менее там тоже проблемы есть»,— заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, в марте премьер-министр подписал документы о расселении аварийного жилья. По оценке правительства, к 2025 году нужно будет расселить более 530 тыс. человек и построить 9 млн кв. м жилья. В августе Дмитрий Медведев пообещал продлить программу. На расселение людей до 2024 года правительство потратит около 500 млрд руб.

О расселении аварийного жилья в 2019–2021 годах — в материале “Ъ” «Аварийному жилью выписали субсидии».