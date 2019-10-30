На переселение людей из аварийного жилья правительство выделит около 500 млрд рублей

Около 10,5 млн кв. м аварийного жилого фонда планируется расселить до 2024 года, сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале. Из федерального бюджета на эти цели выделят около 500 млрд руб.

«Мы до 2024 года должны расселить около 10,5 млн кв. м аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. Эта огромная программа будет делаться за счет средств федерального бюджета. Это практически по 40 млрд руб. в год, всего под 500 млрд руб. мы выделим только на капитальный ремонт, на переселение людей»,— сказал господин Мутко (цитата по ТАСС).

Напомним, в марте премьер-министр подписал документы о расселении аварийного жилья. По оценке правительства, к 2025 году нужно будет расселить более 530 тыс. человек и построить 9 млн кв. м жилья. В августе Дмитрий Медведев пообещал продлить программу.

О расселении аварийного жилья в 2019–2021 годах — в материале “Ъ” «Аварийному жилью выписали субсидии».