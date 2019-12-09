Пляжную зону Гребного канала готовы сдать после благоустройства в декабре

Подрядчик благоустройства зоны отдыха на берегу Гребного канала ООО «Смарт» (Москва, ранее благоустраивал сквер на улице Прыгунова) 9 декабря заявил о готовности сдать объект. Изначально пляжную зону планировали открыть в июле, но сроки неоднократно переносили. Мэрия Нижнего Новгорода сообщила, что оштрафует подрядчика согласно условиям контракта.

Спустя пять месяцев с момента заключения контракта на территории Гребного канала появились деревянные дорожки для прогулок, парковка, павильон, где позже появятся кабинки для переодевания и санузлы. «Объект очень интересный, масштабный: один павильон площадью 700 кв. м. Да, к сожалению, возникли сложности, были задержки, но в ближайшие дни работы закончим»,– сообщил представитель «Смарт» Иван Мезенцев.

Стоимость работ на объекте составила 24,6 млн руб. Объект благоустраивали по программе «Формирование комфортной городской среды».

Анастасия Еремина