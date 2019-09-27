Завершить благоустройство пляжной зоны Гребного канала планируют к 15 октября

Подрядчик ООО «Смарт» (Москва, ранее благоустраивал сквер на улице Прыгунова) планирует завершить благоустройство пляжной зоны отдыха на Гребном канале в Нижнем Новгороде к 15 октября. Изначально предполагалось, что работы будут выполнены в июле. За срыв сроков к подрядчику будут применять штрафные санкции, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас готова парковка, необходимо еще обустроить прогулочную дорожку, поставить лавочки, волейбольную сетку и футбольные ворота. Напомним, стоимость работ составила 24,6 млн руб. На выполнение работ отводилось 30 дней.

Как планировали развивать городские пляжи — в материале “Ъ-Приволжье” «Отдыхайте на курортах нижегородского края».

Анастасия Еремина