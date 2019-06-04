Благоустройством Гребного канала за 24 млн рублей займется московский «Смарт»

На аукцион по выбору подрядчика для благоустройства пляжной зоны Гребного канала в Нижнем Новгороде была подана только одна признанная действительной заявка – от ООО «Смарт» (Москва, благоустраивал сквер на улице Прыгунова в Нижнем Новгороде), сообщается на портале госзакупок. Именно с этой компанией рекомендуется заключить договор по начальной (максимальной) стоимости в 24,6 млн руб.

Согласно документации, в зоне отдыха появятся террасы, детская площадка и площадка для проведения мероприятий, урны, скамейки. Также будет обустроена парковка на 45 мест и оборудован спуск к воде.

Подрядчику предстоит выполнить работы в течение 30 дней с момента заключения контракта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Смарт» было зарегистрировано в Москве в 2012 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — по чистке и уборке. Гендиректором является Иван Мезенцев, собственником – ООО «Базис» (Москва). По итогам 2017 года при выручке в 150,6 млн руб. прибыль компании составила 611 тыс. руб. В 2018 году компания получила несколько контрактов на благоустройство парков и общественных пространств, в том числе – по скверу на улице Прыгунова.

Как будут развивать городские пляжи — в материале “Ъ-Приволжье” «Отдыхайте на курортах нижегородского края».

Анастасия Еремина