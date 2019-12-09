На большом картельном

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена серьезно изменить стратегию по противодействию картелям. По словам руководителя управления по Пермскому краю Александра Плаксина, при обнаружении признаков картеля антимонопольный орган сразу будет передавать материалы в МВД и ФСБ. Существующий порядок отдает приоритет возбуждению антимонопольного дела. Его публичный характер расследования позволяет «уходить в тень» должностным лицам, которые покрывают картели. Теперь в случае возбуждения уголовного дела ФАС хочет использовать результаты оперативных мероприятий силовиков в качестве доказательств при антимонопольном расследовании.

Федеральная антимонопольная служба в ближайшее время начнет внедрять новую систему по борьбе с картельными сговорами. По словам Александра Плаксина, сегодня в России наиболее «картелизированными» являются закупки в сфере дорожного строительства, а также социально значимых областях: здравоохранении, детском и школьном питании.

«Данные ФАС и правоохранительных органов говорят о том, что 80% торгов проходят с признаками картельного сговора»,— заявил господин Плаксин.





Руководитель УФАС считает, что привлечением их участников к административной ответственности проблему не решить. По его данным, юрлица, оштрафованные в рамках КоАП, снова продолжают участвовать в картелях, чтобы «отбить» наложенные на них штрафы. «Руководителей этих компаний необходимо привлекать к уголовной ответственности, в Пермском крае такие дела есть, но их мало»,— рассказал Александр Плаксин. Он также отметил, что за сговором практически всегда стоит должностное лицо, которое оказывает покровительство его участникам, как правило, из корыстных побуждений.

«Раньше мы возбуждали антимонопольное дело, и его гласная процедура расследования позволяла таким лицам уходить в тень, теперь в приоритете взаимодействие с силовиками»,— пояснил он. По словам господина Плаксина, в первую очередь материалы о возможных сговорах будут «через закрытые каналы взаимодействия» передаваться структурам МВД и ФСБ для проведения оперативных мероприятий (ОРМ).

«Часто изобличить всех участников сговора возможно только в ходе проведения негласных ОРМ, например прослушивания переговоров, отслеживания встреч и контактов фигурантов»,— говорит господин Плаксин.

Если по материалам оперативников будет возбуждено уголовное дело, то рассекреченные материалы оперативно-разыскной деятельности (ОРД) могут быть переданы в ФАС. В результате они будут использованы в качестве доказательств при антимонопольном расследовании. «В результате мы получаем и уголовное, и антимонопольное дело, которые будут расследоваться параллельно»,— пояснил Александр Плаксин.

Руководитель УФАС рассказал «Ъ-Прикамье», что изменение подхода — это федеральная тенденция. «Эта стратегия обсуждалась на уровне Приволжского округа, на семинаре ФАС по взаимодействию с правоохранительными органами,— заявил он,— в результате все мы пришли к выводу, что добиваться возбуждения уголовных дел об ограничении конкуренции возможно только через нее».

Стоит отметить, что на минувшей неделе правительство внесло в Госдуму ряд изменений, направленных на усиление эффективности борьбы с картелями. Помимо ужесточения санкции ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) и расширения субъектов данного преступления, предлагается внесение изменений и в закон об оперативно-разыскной деятельности. В частности, речь идет о возможности предоставления материалов ОРД в антимонопольный орган. Согласно действующей редакции, ФАС может получать такие данные только от ФСБ. Они касаются осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Отдельно в законе указывается, что они могут использоваться в качестве доказательства в ходе судебных споров. Впрочем, источник «Ъ-Прикамье» отмечает, что «тема новых изменений идет туго».

Собеседник в правоохранительных органах отметил, что в рамках возбужденного уголовного дела никаких проблем с передачей информации в ФАС или другие структуры нет.

«Если следователь, в производстве которого находится дело, обнаружил признаки нарушения антимонопольного или иного законодательства, то он может направить письмо в заинтересованный орган и приложить к нему необходимые материалы из дела,— рассказал он,— это даже не нужно оформлять постановлением. Нужно ли тут менять закон об ОРД — большой вопрос».

Адвокат Сергей Колосовский отметил, что, согласно действующему законодательству, оперативно-разыскная деятельность направлена на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а в данном случае оперативные подразделения фактически предполагается использовать в интересах ФАС, для выявления административных правонарушений. «С другой стороны, ч. 2 закона об ОРД предусматривает возможность добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу экономической безопасности РФ, чем может воспользоваться ФАС,— считает эксперт.— Впрочем, я не думаю, что закон будет изменен. Если сегодня его поменяют в интересах одного ведомства, то завтра этого могут захотеть и другие».

Дмитрий Астахов, Пермь