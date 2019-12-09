Следователь обжалует приговор за незаконный обыск в Воронеже

Воронежский следователь Евгений Новокщенов намерен обжаловать приговор Центрального райсуда Воронежа за незаконный обыск. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Решение о дальнейшем прохождении службы сотрудником будет принять после вступления приговора в законную силу и окончании процедуры обжалования»,— сказали там.

Суд, напомним, приговорил 26-летнего к штрафу в 35 тыс. руб. и дисквалификации от профессии на год. Сотрудник отдела по расследованию преступлений на территории Левобережного района следственного управления УМВД по Воронежу признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы).

Суд установил, что в октябре 2018 года Новокщенов пришел с обыском в дом адвоката, вскрыв входную дверь. После того как дверь была открыта, мужчина, в отношении которого производилось следственное действие, предъявил удостоверение о наличии у него статуса адвоката, рассказали в прокуратуре. Там отметили, что обыск у адвоката осуществляется в специально установленном порядке, но следователь «нарушил право на неприкосновенность жилища, а также гарантии адвокатской деятельности».

Сергей Калашников