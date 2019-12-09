Воронежский следователь осужден за незаконный обыск

Центральный райсуд Воронежа приговорил 26-летнего следователя Евгения Новокщенова к штрафу в 35 тыс. руб. и дисквалификации от профессии на год за незаконный обыск. Сотрудник отдела по расследованию преступлений на территории Левобережного района следственного управления УМВД по Воронежу признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы). О приговоре сообщает прокуратура области, выступавшая в суде как гособвинитель.

Суд установил, что в октябре 2018 года Новокщенов пришел с обыском в дом адвоката, вскрыв входную дверь. «После того как дверь была открыта, мужчина, в отношении которого производилось следственное действие, предъявил удостоверение о наличии у него статуса адвоката,— рассказали в прокуратуре.— Обыск у адвоката осуществляется в специально установленном порядке, но следователь нарушил право на неприкосновенность жилища, а также гарантии адвокатской деятельности». Приговор еще не вступил в силу, он может быть обжалован в течение десяти дней.

Сергей Калашников