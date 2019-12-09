Гонконгский тупик

Оппозиция Гонконга в понедельник отметила шестимесячный юбилей протестов — 9 июня на улицы города вышли более миллиона человек. Накануне, 8 декабря, в мегаполисе прошла масштабная акция, в которой приняли участие около 800 тыс. человек. Это была первая демонстрация решимости уличной оппозиции продолжать «войну нервов» с администрацией Гонконга после недавних муниципальных выборов, на которых кандидаты от власти потерпели сокрушительное поражение.

Ровно полгода назад — 9 июня — в Гонконге прошла миллионная демонстрация, ознаменовавшая начало протестов этого года. В связи с этим в воскресенье на улицы Специального административного района Сянган вышло около 800 тыс. человек (полиция, традиционно занижающая число протестующих, приводит цифру 138 тыс. человек). В отличие от предыдущего месяца забастовок, когда студенты-радикалы забрасывали полицию «коктейлями Молотова», в этот раз протесты прошли мирно. Более того, как отмечает инициатор манифестации «Гражданский фронт за права человека», шествие согласовали с правительством и правоохранительными органами.

«Вот твое "большинство", Кэрри Лам»,— так на своей странице в Twitter, обращаясь к главе Гонконга, прокомментировала шествие демократическая активистка Дениз Хо. Это известная гонконгская певица, чьи песни запретили в КНР после ее участия в гонконгских протестах 2014 года.

Напомним, протесты этого года были вызваны предложением местного правительства внести поправки в закон об экстрадиции. Новый законопроект предполагал право выдачи лиц территориям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, например в материковый Китай или на Тайвань. Многие в городе сочли эту законодательную инициативу попыткой ограничить автономию Гонконга, за которой стоит Пекин.

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Спорный законопроект впоследствии отменили, но недовольные не разошлись. Их требований стало только больше: расследование действий полиции независимой комиссией, отказ от попыток признания протестов мятежом, амнистия арестованных и прямые выборы главы администрации города.

Нежелание правительства исполнять другие требования привело к радикализации протестов. Осенью студенты укрепились в университетах, фактически превратив их в крепости с катапультами и блокпостами. Чтобы восстановить контроль над учебными заведениями полиции пришлось применить слезоточивый газ и провести массовые задержания. Несмотря на это, протесты не пошли на спад.

В прошлом месяце демократические силы одержали решительную победу на выборах в советы городских округов — только в одном из 18 округов победила пропекинская партия. Однако контроль над округами не дает оппозиции реальной власти — возможности влиять на политические решения. Именно поэтому, несмотря на исход выборов, протест снова приобрел массовость.

Как пояснил “Ъ” руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев, вряд ли стоит ожидать, что Пекин и власти Гонконга исполнят все четыре оставшихся требования протестующих, особенно о прямых выборах главы города. «Сейчас конфликт переходит в стадию "войны нервов". В Пекине полагают, что точечные полицейские меры позволят избежать проявлений насилия, а безрезультатность выступлений вернет значительную часть недовольных к обычной жизни. Протестующие же полагают, что давление на власть не должно ослабевать — рано или поздно это заставит власти пойти на переговоры»,— сказал господин Габуев. И добавил: «Пока позиция властей выглядит сильнее».

Андрей Федотов