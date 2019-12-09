Объяснили на санкциях

Дмитрий Косырев

Вашингтон преподал Пекину «урок демократии», Пекин ответил санкциями против «учителей». И кто кого?

Китайские санкции против американских «диагностов демократии» в ответ на американский закон о правах человека в китайском Гонконге — этот сюжет распадается на две части. Первая — про мировую экономику и особую роль Гонконга в таковой. Вторая — про то, что сегодня можно и нужно прищемить хвост индустрии, занятой «инфильтрацией американских ценностей». И Пекин с радостью этим занялся. Тем более что индустрия эта в случае с Гонконгом пошла против интересов как Китая, так и Гонконга и США.

Начнем с экономики. Весной, когда никаких уличных бунтов на этой особой китайской территории еще не было, там провели традиционный опрос (он проходит одновременно в 82 городах мира). И выяснилось, что Гонконг за год скатился еще на три ступеньки, оказавшись 52-м по части удобства жизни для иностранного работника в размещенных здесь штаб-квартирах корпораций.

Там чудовищные цены на жилье вдобавок к грязи на улицах и высоким ценам на все мыслимое. Гонконг серьезно отстал по этому рейтингу от прочих азиатских деловых центров — Тайбэя, Куала-Лумпура, Сингапура и китайского конкурента — Шанхая. Утешает лишь то, что американские города типа Лос-Анджелеса вообще в конце списка, даже после Янгона (Рангуна).

А ведь всего пять лет назад Гонконг был в этом же рейтинге десятым.

Да, кстати, и 52-е место — не предел падения. Потому что раньше Гонконг выигрывал благодаря тому, что там было безопаснее, чем во многих прочих местах. А сейчас, когда десятки тысяч подростков-радикалов неделю за неделей громили улицы, станции метро и парки, безопасность кончилась.

То есть молодежный бунт — не причина, а следствие, часть кризиса Гонконга. Ведь местных жителей куда больше, чем иностранцев, удручают цены на жилье, грязь, а также страх перед тем, что бизнес уходит куда-нибудь в Шанхай.

И вот в эту сложную ситуацию врывается разработанный конгрессменами США и с тяжелым вздохом подписанный президентом Дональдом Трампом «Акт о правах человека и демократии в Гонконге». Что он означает: раз в год какие-то личности из «вашингтонского болота» должны теперь готовить документ о том, не подрывает ли Пекин свои же национальные законы об автономии и не нарушает ли там кто-то из местной администрации права человека. Среди наказаний за несоответствие предусмотрено среди прочего лишение Гонконга особого торгового статуса.

Результат: в ярости как местная администрация, так и местный бизнес, то есть все до единой торговые палаты и ассоциации, куда, в частности, входит 1300 американских компаний, в основном — региональных штаб-квартир больших корпораций.

Но международный бизнес, пусть с потерями, может уйти хоть в Шанхай. С учетом того фактора, что с коммунизмом в Китае давно покончено и бизнес приветствуется, то есть там сейчас везде почти Гонконг. А вот студенты и прочие недоучки из «уничтоженного поколения», видимо, останутся.

А кстати, почему оно уничтоженное? Дело в том, что Китай все эти годы честно соблюдал соглашения от 1997 года (даты перехода Гонконга от Великобритании в родную гавань). И, в частности, без перемен остались система образования, свободные СМИ и многое прочее. В итоге атмосфера левацкого радикализма американских университетов протекла и сюда, хорошо наложившись на накопившиеся в городе проблемы в виде чудовищной дороговизны жилья и неясности насчет будущего.

Интересно, что американский «урок демократии» прозвучал в момент, когда стало ясно, что бунты в очередной раз провалились. Нельзя надеяться на сочувствие общества, нормальную жизнь которого ты полгода как разрушаешь. Бунтовщики собрали немалую группу поддержки, но оказались — вместе с группой — изолированы. Симптомом перелома, среди прочего, стали недавние местные выборы, которые радикалы массово выиграли и избрались во власть нижнего уровня. Это чисто азиатский маневр: мы даем вам шанс чему-то научиться и сделать что-то полезное с учетом того факта, что, если вас куда-то избрали, значит, вы уже часть системы, а не радикал и разрушитель таковой.

И вот в этой ситуации возникает неуместно, если не идиотски выглядящий американский «Акт». Как же ответил Пекин и что этот его ответ означает?

Он, с одной стороны, зеркальный. Дело в том, что Трамп еще подписал документ насчет запрета поставок в Гонконг полицейских средств для подавления демонстраций. Ответом на это можно считать китайскую приостановку рассмотрения запросов на заходы на территорию военных кораблей или посадки военных самолетов США. А вот то, что Китай официально называет санкциями, это интереснее.

Под санкции попала великолепная пятерка правозащитных организаций, которые идеологически обосновывали тот самый «Акт», объясняя, что молодежные погромы — это борьба за демократию. Они этим занимаются по всему миру; это прежде всего National Endowment for Democracy и еще Human Rights Watch.

Посмотрим, как почти официальные документы (в виде публикаций в правительственных СМИ) эти санкции описывают… а никак. То есть можно только предположить, что будут проблемы по части финансирования этой пятерки на территории Китая и его друзей с союзниками (а их немало). Еще хуже проблемы будут у тех китайцев, которые как-то соберутся посотрудничать с кем-то из черного списка.

А вот смысл санкций — тут, в тех же публикациях, все четко и ясно. Дословно так: у Вашингтона «не должно быть иллюзий, что он сможет превратить свое влияние в Гонконге в свою юрисдикцию там и сделать город своей сферой влияния». Кроме того, напоминается, что санкционная пятерка была «на переднем крае инфильтрации американских ценностей», поставляла погромщикам «капиталы и материалы», «контролируя протесты из-за кулис».

Собственно, в последнем никто и не сомневается — тут стандартная тактика этих и прочих организаций, часть которых вдобавок почти напрямую финансируются из бюджета США. Но в случае с Гонконгом они оказались на стороне людей, которых оправдывать никак нельзя, то есть сильно подставились. И рассердили заодно американский бизнес.

Здесь самое интересное — это технология неприкасаемости, создания себе репутации борцов за всяческое добро и истину. Заметим, что эти правозащитники не из республиканской команды, по крайней мере четыре из пяти — из другого лагеря. Но они умеют создавать ситуацию, когда все конгрессмены не могут не поддержать их идеи, а президент не может не подписать продиктованный, по сути, этими правозащитниками закон. Кстати, примерно так же выглядела механика санкций против России. И во всех случаях действовала магия якобы наднациональных организаций, с которыми спорить нельзя. Не только американцам.

Вся пятерка и раньше не приветствовалась на территории Китая. Но теперь она объявлена вне закона открыто и официально. Раньше санкции против нее вводила группа не самых больших и влиятельных государств. Но сейчас это Китай, с его растущим весом в международных делах. Перед нами прецедент, который может лишить этих правозащитников немалой части их международной репутации и возможностей. А вот как этот прецедент будет дальше работать, нам только предстоит увидеть.