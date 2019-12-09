Банкротный иск к Грибановскому машиностроительному заводу подан вновь

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск зарегистрированного в Тамбове ООО «Металл сервис» о банкротстве ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ, входит в группу «ЦНО-химмаш»). Ранее эта компания уже дважды отзывала иск и снова подавала его.

«ООО "Металл сервис" повторно обратилось в суд с заявлением о банкротстве в связи с неисполнением должником обязательств в сумме 4,9 млн руб.»,— сказано в определении арбитража.

«Исковые заявления не останавливают активную работу компании по поиску вариантов вывода предприятия из кризиса. Осуществляется поиск потенциальных инвесторов, партнеров для производственной площадки. Ведутся переговоры с госкомпаниями и крупными федеральными холдингами на предмет обеспечения предприятия заказами на оптимальных для него условиях»,— сказали “Ъ-Черноземье” в «ЦНО-химмаш».

Заявление о вступлении в дело о банкротстве также подало занимающееся правом воронежское ООО «Аксиома», которое в начале октября опубликовало официальное сообщение о намерении требовать банкротства ГМЗ. Аналогичное сообщение 27 сентября публиковало и занимающееся оптовой торговлей в Нижнем Новгороде ООО «Русский проект». От этой компании банкротного иска к ГМЗ пока не поступало.

«Металл сервис», как ранее сообщал “Ъ-Черноземье”, через цепочку физических и юридических лиц, в том числе недействующих, может быть близко группе «ЦНО-химмаш».

В начале октября, напомним, стало известно, что борисоглебская группа «ЦНО-химмаш» готова отказаться от планов по продаже холдингу Limonte (основное предприятие — завод АО «Борхиммаш» в том же Борисоглебске) активов ГМЗ в Воронежской области. Стороны по-разному оценивают стоимость производственного актива. Если продавец хочет за «действующий бизнес» более 1 млрд руб., то покупатель готов заплатить 600 млн руб. за недвижимость и оборудование. Региональные власти тогда критиковали «ЦНО-химмаш» за «шантаж» единственного заинтересованного покупателя, который мог бы вывести предприятие из кризиса.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников