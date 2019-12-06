Отозван банкротный иск к Грибановскому машиностроительному заводу

Арбитражный суд Воронежской области не стал рассматривать иск зарегистрированного в Тамбове ООО «Металл сервис» о банкротстве ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ, входит в группу «ЦНО-химмаш») и вернул документы заявителю. Об этом сообщается в картотеке арбитража. Истец сам ходатайствовал об этом.

«Вернуть заявление заявителю. Это не препятствует повторному обращению в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения»,— сказано в определении суда.

Завод получил банкротный иск в конце октября из-за около 5 млн руб. долгов. Заявление о вступлении в дело о банкротстве также подало занимающееся правом воронежское ООО «Аксиома», которое в начале октября опубликовало официальное сообщение о намерении требовать банкротства ГМЗ. Аналогичное сообщение 27 сентября публиковало и занимающееся оптовой торговлей в Нижнем Новгороде ООО «Русский проект». От этой компании банкротного иска к ГМЗ пока не поступало.

«Металл сервис», как ранее сообщал “Ъ-Черноземье”, компания через цепочку физических и юридических лиц, в том числе недействующих, может быть близка группе «ЦНО-химмаш». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В начале октября, напомним, стало известно, что борисоглебская группа «ЦНО-химмаш» готова отказаться от планов по продаже холдингу Limonte (основное предприятие — завод АО «Борхиммаш» в том же Борисоглебске) активов ГМЗ в Воронежской области. Стороны по-разному оценивают стоимость производственного актива. Если продавец хочет за «действующий бизнес» более 1 млрд руб., то покупатель готов заплатить 600 млн руб. за недвижимость и оборудование. Региональные власти тогда критиковали «ЦНО-химмаш» за «шантаж» единственного заинтересованного покупателя, который мог бы вывести предприятие из кризиса.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников