Гвардейцам обновляют клятву

Как стало известно “Ъ”, в Госдуму будет внесен законопроект, регламентирующий принятие присяги в Росгвардии. Сейчас ее дают лишь военнослужащие, а получающие звания полицейских сотрудники, в отличие от коллег из МВД, оказались в правовом вакууме. Ранее гвардейцам-полицейским уже предложили по аналогии с теми же сотрудниками органов внутренних дел представляться гражданам, объяснять им свои действия и возможные последствия.

Автором поправок к закону «О войсках национальной гвардии РФ» снова стал зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, разрабатывавший его вместе с коллегой — главой комитета Василием Пискаревым. Сам текст законопроекта занимает две с небольшим страницы и подразумевает лишь небольшие изменения в уже действующее законодательство. Впрочем, как пояснил “Ъ” господин Хинштейн, они имеют едва ли не ключевое значение.

Он напомнил, что Росгвардия существует уже более 3,5 года, однако часть ее сотрудников оказалась в некоем правовом вакууме.

Дело в том, что в войсках нацгвардии России есть как военнослужащие, так и сотрудники, имеющие специальное звание сотрудников полиции и несущие службу в подразделениях вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Все сотрудники-военнослужащие принимают стандартную военную присягу. Те из полицейских, кто пришел в Росгвардию из МВД, также в свое время приняли соответствующую присягу по месту предыдущей службы.

Однако полицейские-новички, которые только устраиваются на службу в Росгвардию, как оказалось, сейчас вообще никому не присягают.

«Это обусловлено отсутствием в законе о нацгвардии положения, определяющего порядок приведения сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, к присяге и сам ее текст»,— указали авторы законопроекта в пояснительной записке. «Сложилась абсурдная ситуация, которую надо исправить»,— считает Александр Хинштейн. По его словам, сделать это довольно просто, добавив несколько новых положений, тем более что тексты присяг, которые приносят как военнослужащие, так и сотрудники МВД, ФСИН, МЧС, СКР и т.д., фактически различаются лишь ведомствами и имеют общие суть и значение. Он также особо отметил, что это уже не первые поправки, которые направлены на совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность Росгвардии. «За время существования ведомства при правоприменительной практике были вскрыты ее узкие места, а потому сейчас речь идет о "шлифовании" закона»,— сообщил “Ъ” господин Хинштейн, отметив, что поправки разрабатывались комитетом Госдумы в тесном взаимодействии с Росгвардией, а позже получили одобрение главного правового управления президента.

Отметим, что, как сообщал “Ъ”, совсем недавно в Госдуму те же депутаты внесли законопроект, который должен приравнять полицейских из Росгвардии к их коллегам из МВД в обязанности представляться гражданам при обращении к ним, а также объяснять свои действия и возможные правовые последствия. По данным “Ъ”, этот законопроект на пленарном совещании Госдумы пока не рассмотрен, так как на него еще не поступил отзыв правительства. Впрочем, авторы не сомневаются, что и в данном случае «шлифовка» закона будет одобрена. Помимо этого за последние год-два был принят еще целый ряд поправок к законодательству, касающихся Росгвардии. Ее сотрудникам разрешили, как и ряду других силовых структур, сбивать незаконно используемые беспилотники и дроны. Кроме того, на росгвардейцев и членов их семей были распространены льготы, полагающиеся ветеранам боевых действий, получения компенсаций при гибели или ранении, зачисления их детей для обучения в военные кадетские училища и т. д. Как пояснил господин Хинштейн, все эти действия направлены на улучшение так называемого отраслевого законодательства и приведение его норм, касающихся Росгвардии, в соответствие тем, которыми уже руководствуются другие ведомства.

Сергей Сергеев