На один проданный электромобиль в Великобритании приходится 38 внедорожников

Исследовательский центр по вопросам энергетики Великобритании (UK Energy Research Centre, UKERC) опубликовал данные, которые вызвали озабоченность экспертов касательно достижений британских властей в продвижении автотранспорта с пониженным выбросом выхлопных газов.

Сообщается, что за последние четыре года британцы купили 1,8 млн внедорожников, тогда как количество проданных машин с электробатареями (гибридов и полностью электрических) за тот же период составило 47 тыс. Таким образом, соотношение проданных внедорожников к машинам с электроприводом составило 38,3. В 2018 году продажи внедорожников в Великобритании составили 21,2% от продаж всех новых машин, доля внедорожников за последние три года выросла на 13,5%.

UKERC подчеркивает, что внедорожники больше и тяжелее обычной машины и выбрасывают примерно на четверть больше выхлопных газов, чем среднеразмерный автомобиль, и почти в четыре раза больше, чем автомобиль с электробатареей. Учитывая тот факт, что большинство новых внедорожников будут находиться на британских дорогах около 10 лет, они будут ответственны за выброс дополнительных 8,2 млн тонн CO2. Содиректор UKERC, профессор Джилиан Энабл заявила, что «резкий рост популярности неоправданно больших и энергопотребляющих автомобилей в последние годы делает посмешищем все усилия британских властей к задаче достижения нулевых выбросов на дорогах. Пора принимать комплексные регулирующие меры по трансформации всего автомобильного рынка по направлению к сверхнизким выбросам, а не концентрироваться исключительно на продвижении электромобилей».

Евгений Хвостик