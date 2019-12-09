Дело о посмертном долге ждет новое рассмотрение

Верховный суд РФ (ВС) дал кредиторам шанс привлечь наследников умершего замдиректора компании-банкрота к субсидиарной ответственности. Мотивы такого решения, а также условия, при которых претензии к наследникам контролирующих должника лиц (КДЛ) будут возможны, станут известны позднее, после опубликования полного текста судебного акта.

Экономическая коллегия ВС в понедельник отменила решения нижестоящих инстанций и направила на новое рассмотрение дело о субсидиарной ответственности наследников контролирующих должника лиц, что дает кредитору возможность добиться их привлечения. Решение ВС вынесено в рамках дела о банкротстве ООО «Амурский продукт», кредитор которого ООО «РН-Востокнефтепродукт» (структура «Роснефти») с ноября 2018 года требует привлечь к субсидиарной ответственности на 273,49 млн руб. лиц, по мнению компании, контролировавших должника. Среди ответчиков значились также вдова и дети умершего замдиректора компании Михаила Шефера (погиб в 2015 году).

Ранее суды трех инстанций сочли, что к наследникам подобные претензии предъявлены быть не могут, так как долги по субсидиарной ответственности неразрывно связаны с личностью и не сохраняются после смерти лица. Однако «РН-Востокнефтепродукт» добился передачи вопроса об ответственности наследников КДЛ в экономколлегию ВС.

Кредитор настаивал, что наследники могут нести субсидиарную ответственность, рассматривая ее как деликтную (возникшую вследствие причинения вреда),— она не исчезает со смертью гражданина.

Кроме того, компания приводила доводы о том, что заместитель директора был КДЛ, фактически управлял должником и аффилированными с ним юрлицами, а также был фигурантом уголовного дела о хищении нефтепродуктов, переданных на хранение компании-банкроту, которое было прекращено в связи с его смертью. Сестра гендиректора «Амурского продукта» Степана Руденко (уже привлеченного к субсидиарной ответственности) была супругой господина Шефера. Сам господин Руденко в суде настаивал, что именно под руководством Михаила Шефера происходило хищение нефтепродуктов, хранящихся у должника.

Дело о возможности переноса субсидиарной ответственности на наследников контролирующих должника лиц вызвало большую дискуссию среди юристов, мнения которых разошлись. Исходя из сегодняшнего решения ВС, к наследникам, судя по всему, могут быть предъявлены претензии по долгам банкрота — но в каких случаях и при каких условиях, станет ясно лишь после публикации мотивировочной части судебного акта.

Екатерина Волкова