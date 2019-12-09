Дело о посмертном долге ждет новое рассмотрение

Верховный суд РФ (ВС) дал кредиторам шанс привлечь наследников умершего замдиректора компании-банкрота к субсидиарной ответственности. Мотивы такого решения, а также условия, при которых претензии к наследникам контролирующих должника лиц (КДЛ) будут возможны, станут известны позднее, после опубликования полного текста судебного акта.
Экономическая коллегия ВС в понедельник отменила решения нижестоящих инстанций и направила на новое рассмотрение дело о субсидиарной ответственности наследников контролирующих должника лиц, что дает кредитору возможность добиться их привлечения. Решение ВС вынесено в рамках дела о банкротстве ООО «Амурский продукт», кредитор которого ООО «РН-Востокнефтепродукт» (структура «Роснефти») с ноября 2018 года требует привлечь к субсидиарной ответственности на 273,49 млн руб. лиц, по мнению компании, контролировавших должника. Среди ответчиков значились также вдова и дети умершего замдиректора компании Михаила Шефера (погиб в 2015 году).
Ранее суды трех инстанций сочли, что к наследникам подобные претензии предъявлены быть не могут, так как долги по субсидиарной ответственности неразрывно связаны с личностью и не сохраняются после смерти лица. Однако «РН-Востокнефтепродукт» добился передачи вопроса об ответственности наследников КДЛ в экономколлегию ВС.
Кроме того, компания приводила доводы о том, что заместитель директора был КДЛ, фактически управлял должником и аффилированными с ним юрлицами, а также был фигурантом уголовного дела о хищении нефтепродуктов, переданных на хранение компании-банкроту, которое было прекращено в связи с его смертью. Сестра гендиректора «Амурского продукта» Степана Руденко (уже привлеченного к субсидиарной ответственности) была супругой господина Шефера. Сам господин Руденко в суде настаивал, что именно под руководством Михаила Шефера происходило хищение нефтепродуктов, хранящихся у должника.
Дело о возможности переноса субсидиарной ответственности на наследников контролирующих должника лиц вызвало большую дискуссию среди юристов, мнения которых разошлись. Исходя из сегодняшнего решения ВС, к наследникам, судя по всему, могут быть предъявлены претензии по долгам банкрота — но в каких случаях и при каких условиях, станет ясно лишь после публикации мотивировочной части судебного акта.
На фоне крайне низкого погашения долгов за счет имущества банкротов их кредиторы ищут новые механизмы по возврату средств, предъявляя претензии все более широкому кругу лиц. Теперь под прицелом оказались родственники контролирующих должника лиц (КДЛ — владельцы и руководители обанкротившихся компаний). Уже два подобных дела с требованиями привлечь к субсидиарной ответственности жен и детей руководителей банкротов переданы на рассмотрение Верховного суда (ВС). До сих пор суды не распространяли субсидиарную ответственность на родственников живых и наследство умерших КДЛ — но юристы предполагают, что решения высшей инстанции могут резко изменить судебную практику.
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