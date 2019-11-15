Долги живых и мертвых

На фоне крайне низкого погашения долгов за счет имущества банкротов их кредиторы ищут новые механизмы по возврату средств, предъявляя претензии все более широкому кругу лиц. Теперь под прицелом оказались родственники контролирующих должника лиц (КДЛ — владельцы и руководители обанкротившихся компаний). Уже два подобных дела с требованиями привлечь к субсидиарной ответственности жен и детей руководителей банкротов переданы на рассмотрение Верховного суда (ВС). До сих пор суды не распространяли субсидиарную ответственность на родственников живых и наследство умерших КДЛ — но юристы предполагают, что решения высшей инстанции могут резко изменить судебную практику.

На этой неделе в ВС передано два дела по жалобам кредиторов юрлиц-банкротов, стремящихся расширить перечни оснований и лиц, подлежащих субсидиарной ответственности. Заседания назначены на декабрь. Активность кредиторов объясняется минимальными выплатами, получаемыми от банкротов. По данным Федресурса, доля погашенных долгов в рамках банкротства юрлиц снизилась с 4,2% в 2018 году до 2,4% в январе—сентябре 2019-го. В 2019 году суды удовлетворили 29,5% исков о субсидиарной ответственности, всего взыскано 303,1 млрд руб., в среднем с одного лица — 178,6 млн руб.

О сопоставимых суммах идет речь и в делах, переданных в ВС. В первом дочка «Роснефти» — кредитор признанного банкротом ООО «Амурский продукт» — требует привлечь к субсидиарной ответственности наследников умершего заместителя директора компании-должника Михаила Шефера. Погибший в ДТП за три года до иска топ-менеджер подозревался в краже нефтепродуктов, принятых на хранение, но уголовное дело прекратили в связи с его смертью. Цена вопроса — 273,5 млн руб., но претензии к наследникам в иске ограничены размером полученного ими имущества. В трех инстанциях кредитор проиграл — но ВС счел дело заслуживающим рассмотрения.

Во втором деле ФНС добивается взыскания в порядке субсидиарной ответственности 311,7 млн руб. с директора обанкротившегося ООО «Альянс» Вадима Самыловских, его супруги и детей. Компанией-должником в разное время владели сам господин Самыловских и родители его супруги, сама же она владела юрлицами, участвовавшими в схеме по минимизации налогообложения «Альянса», раскрытой ФНС. Претензии к сыновьям (на момент налоговой проверки несовершеннолетним) связаны с подарками родителей уже после банкротства — это восемь объектов недвижимости и две машины (налоговики исходят из того, что они куплены за счет выведенных из должника активов). Привлечь к ответственности пока удалось лишь Вадима Самыловских — апелляция согласилась взыскать долг и с его супруги, но окружная кассация решение отменила.

Главный вопрос первого дела, который должен решить ВС,— переходит ли на наследников умершего КДЛ субсидиарная ответственность. Радик Лотфуллин из Saveliev, Batanov & Partners указывает, что в нижестоящих судах вопрос всегда решался в пользу наследников, а это первое дело, переданное в ВС, и теперь, скорее всего, практика полностью поменяется. Андрей Набережный из ЮГ «Яковлев и партнеры» отмечает, что освобождение от взыскания дает наследникам приоритет: «Получается, что другие обязательства должника погашаются за счет наследственной массы, а требования по субсидиарной ответственности — нет. Это неверный подход». Партнер юрфирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Николай Покрышкин указывает, что если на момент принятия наследства о претензиях к КДЛ известно не было, с наследников нельзя требовать больше полученного ими имущества. Господин же Набережный обеспокоен тем, что защита наследников будет осложнена. «У них может отсутствовать информация о деятельности компании и наследодателя»,— говорит он. С ним соглашается господин Лотфуллин: «Вина руководителя должника в ряде случаев презюмируется — и, конечно, опровергнуть такую презумпцию легче самому директору, чем его наследникам».

Во втором деле «законом установлена презумпция наличия статуса КДЛ у тех, кто извлек выгоду из незаконного поведения директора», поясняет основания требований ФНС Радик Лотфуллин. Поэтому кредиторы могут не только оспаривать сделки по отчуждению имущества должника, но и требовать привлечения к субсидиарной ответственности выгодоприобретателей. Юрист предполагает, что дело в итоге будет направлено на новое рассмотрение, чтобы выяснить, действительно ли ответчики обогатились за счет должника. В целом же юристы ожидают, что по обоим спорам будут вынесены прецедентные решения — проблему неудовлетворения кредиторов банкротов необходимо решать.

Екатерина Волкова