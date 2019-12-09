ВС РФ отменил решения об отказе привлекать к субсидиарной ответственности наследников

Верховный суд (ВС) России отменил решения нижестоящих инстанций, которые отказались переносить субсидиарную ответственность по долгам обанкротившихся компаний на наследников ее руководителей. Этот вопрос был направлен на новое рассмотрение, сообщает «Интерфакс».

«Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника» (из ФЗ «О несостоятельности (банкростве)»).

Вопрос о привлечении к субсидиарной ответственности наследников судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассматривала на примере дела о банкротстве ООО «Амурский продукт». Один из кредиторов этой компании, ООО «РН-Востокнефтепродукт» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности не только владельца и гендиректора Степана Руденко, но и наследников его погибшего заместителя Михаила Шефера — вдову и детей. Он погиб в ДТП, когда еще находился в статусе подозреваемого в краже нефтепродуктов, принятых на хранение. Уголовное дело прекратили в связи с его смертью. Субсидиарная ответственность по делу составляет 273,49 млн руб.

Суды первых трех инстанций отказали «РН-Востокнефтепродукту» в привлечении к ответственности наследников Михаила Шефера. Они объяснили свое решение неразрывной связью требований с личностью господина Шефера. Суды считают, что субсидиарную ответственность должен нести только Степан Руденко, поскольку он «не организовал работу предприятия и не осуществлял надлежащий контроль за действиями своего представителя (М.А.Шефера)».

Компания с этим решением не согласилась и подала кассационную жалобу в ВС. «Обратный подход лишает кредиторов возможности компенсировать свои имущественные потери, возникшие ввиду умышленного причинения вреда действиями»,— говорилось в жалобе.

О вопросе привлечения родственников к ответственности по долгам банкротов читайте в материале “Ъ” «Долги живых и мертвых».