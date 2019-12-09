Полковник МВД слишком много брал

В Алтайском крае вынесли приговор экс-начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД России 47-летнему Вадиму Надвоцкому. По версии следствия, полковник покровительствовал крупной фирме по торговле ГСМ, ограждая бизнес от проверок силовиков, за что получал взятки, общая сумма которых составила 13 млн руб. Экс-полицейскому присудили четыре года строгого режима и штраф, вдвое превышающий размер взятки. Наказание могло быть намного строже, но суд учел, что полковник полностью признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Отметим, приговор Надвоцкому огласили в Международный день борьбы с коррупцией.

В Барнауле в понедельник завершился судебный процесс над бывшим главным борцом со взятками в Алтайском крае полковником Вадимом Надвоцким. В ноябре 2018 года краевой главк МВД потряс громкий скандал. По подозрению в коррупции ФСБ задержала главу УЭБиПК Вадима Надвоцкого. Как указывается в деле, на протяжении трех лет, с 2016 по 2018 год, высокопоставленный полицейский получал взятки от предпринимателя, занимающегося торговлей моторным топливом, обещая избавить его бизнес от проверок. Первоначально в деле фигурировала взятка в 5 млн руб. В дальнейшем общая сумма вмененных Надвоцкому в вину взяток составила 12,9 млн руб.

Силовики добились ареста имущества борца с коррупцией — автомобиля Toyota RAV-4, квартиры в краевом центре (83,5 кв. м), земельного участка (2,5 тыс. кв. м) и дома (244 кв. м.) в коттеджном поселке Бобровка, считающегося алтайским аналогом столичной Рублевки.

Под арестом оказались и наличные полковника, которые были изъяты в ходе обыска,— 282 тыс. руб. и $2 тыс. Изъятое правоохранители оценили в 17,4 млн руб.

Вадима Надвоцкого, который отдал службе в МВД почти четверть века, уволили из органов. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (особо крупная взятка). Полковник, которому грозило от восьми до 15 лет лишения свободы, рассчитывая на смягчение приговора, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В СИЗО Надвоцкий провел около трех месяцев, после чего его перевели под домашний арест. В октябре 2019 года материалы уголовного дела поступили в Центральный райсуд, который по ходатайству экс-полицейского рассмотрел его в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Участники процесса только проверили, выполнил ли обвиняемый условия сделки со следствием.

Как рассказала “Ъ” официальный представитель регионального управления Следственного комитета Людмила Рязанцева, за взятки суд назначил Вадиму Надвоцкому четыре года в колонии строгого режима и штраф в размере 25,8 млн руб. Он будет частично погашен за счет реализации арестованного имущества полковника. По словам гособвинителя Андрея Курганова, бывший борец с коррупцией лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на четыре года. После оглашения приговора полковника взяли под стражу в зале суда.

В этом же суде слушается уголовное дело в отношении бывшего сослуживца Вадима Надвоцкого Евгения Гречишкина — предполагаемого посредника в передаче взяток. На этом процессе бывший борец с коррупцией выступит ключевым свидетелем обвинения.

Константин Воронов, Новосибирск