Глава WADA поддержал отстранение России от соревнований на четыре года

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял правильное решение, отстранив Россию от международных соревнований на четыре года, заявил президент WADA Крейг Риди. По его мнению, допускаемые российской стороной допинговые нарушения «слишком долго отвлекали от чистого спорта». Он также отметил, что Россия не выполнила условия восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«России была предоставлена возможность привести свои дела в порядок и воссоединиться с мировым антидопинговым сообществом на благо своих спортсменов и во имя единства спорта, но вместо этого она решила продолжать придерживаться позиции обмана и отрицания»,— приводятся слова господина Риди в пресс-релизе WADA. Крэйг Риди добавил, что WADA будет защищать права тех российских спортсменов, которые могут доказать, что они не допускали допинговых нарушений.

По решению исполкома WADA российские спортсмены будут выступать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом. Россия также не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Поводом для допингового скандала послужили найденные WADA «несоответствия» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. Передача содержавшихся в лаборатории сведений была главным условием восстановления статуса РУСАДА, признанного не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2015 года.

Подробнее о решении исполкома WADA и реакции на него — в онлайн-трансляции “Ъ”.