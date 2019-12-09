АвтоВАЗ приобрел долю GM в СП

Российский производитель АвтоВАЗ выкупает 50% акций General Motors в совместном предприятии (СП) и становится его единоличным владельцем. СП занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva.

«АвтоВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией Группы АвтоВАЗ»,— написал в Facebook представитель пресс-службы AвтоВАЗ Сергей Ильинский. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки.

Он уточнил, что в рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи Lada. В новой гамме будет два внедорожника, каждый под своим именем (Lada Niva и Lada 4x4). Компания GM-АвтоВАЗ будет переименована.

На время переходного периода действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva останутся неизменными. «Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество»,— цитирует пресс-служба слова президента и генерального директора АО АвтоВАЗ Ива Каракатзаниса.

Подробнее о сделке — в публикации “Ъ” «АвтоВАЗ забрал себе Niva».