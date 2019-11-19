Автомобильный рынок включил заднюю

Российский автомобильный рынок осенью ускорил скатывание вниз. Неожиданное и значительное падение продаж в октябре заставило аналитиков пересмотреть прогнозы итогов года: по их мнению, он будет характеризоваться заметными отрицательными значениями. Не очень оптимистично эксперты смотрят и на год будущий, полагая, что при отсутствии масштабной государственной поддержки рынок, скорее всего, продолжит падать.

Осень с традиционно высоким спросом на новые автомобили в текущем году сильно разочаровывает российских участников авторынка. Если в сентябре падение было еле заметным (–0,2%), то в октябре продажи ускорили движение вниз и показали –5,2% по сравнению с октябрем прошлого года, упав до отметки 152,05 тыс. шт.— эти данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Таким образом, рынок плавно падает девятый месяц подряд после незначительного всплеска спроса в январе (+0,6%). По словам председателя ассоциации И?орга Шрайбера, рынок находится на пути медленной, но продолжительной эрозии. «Так нужного сейчас роста продаж, который был достигнут в 2017–2018 годах, сейчас нет»,— констатирует он.

Денег нет, но вы держитесь

Участники рынка и эксперты согласны во мнении, что продажи новых автомобилей падают из-за снижающейся покупательской способности населения, ухудшающейся макроэкономической ситуации, завершения ряда программ господдержки, а также повышения цен, которое подталкивают вверх недавнее повышение НДС, низкий курс рубля и инфляция. «В России по итогам первого полугодия 2019 года реальные доходы снизились на 0,4%, а реальные располагаемые — на 1,3%,— указывает старший аналитик международной страховой компании Coaface в России Анна Кокорева.— В связи с сокращением доходов поменялось поведение потребителей. Граждане отказываются от дорогих и крупных покупок, предпочитая иметь сбережения на случай ухудшения ситуации в стране. Не способствуют продажам автомобилей и ставки по кредитам, средняя величина которых сейчас составляет 10%».

«Среди ключевых факторов, влияющих сегодня на рынок, можно отметить сокращение программ господдержки и рост цен на автомобили,— говорит председатель правления автомобильной группы "Авилон" Андрей Павлович.— По нашим данным, розничная стоимость машин с начала года выросла от 2% до 6%».

Тревогу вызывает тот факт, что обычно на середину осени приходится всплеск покупательской активности. «Октябрь традиционно считается месяцем высоких продаж, однако сейчас мы наблюдаем невысокую активность авторынка в целом,— сетует генеральный директор ГК "Автоспеццентр" Денис Петрунин.— Одновременно на ситуацию повиляло то, что в сентябре дистрибуторы закрывали третий квартал и забрали в этот месяц часть продаж октября».

Надо отметить, что автопроизводители переживают сложные времена не только в России. «Депрессию испытывает не только отечественный авторынок: в Северной Америке продажи машин по итогам третьего квартала 2019 года упали на 4%, а в Германии рост за тот же период составил всего 0,1%,— говорит госпожа Кокорева.— Рост цен на базовые материалы вследствие торговой войны между США и Китаем сжимает маржу автопроизводителей и заставляет их либо повышать цены на продукцию, либо мириться с падением доходов. В Европе, например, замедление темпов экономического роста в странах Еврозоны, неясные перспективы "Брексита" и торговые войны тревожат производителей авто все сильнее, а ухудшение экономических перспектив заставляет потребителей сокращать расходы и откладывать покупку новых машин до лучших времен. Чистая прибыль предприятий европейского автопрома за последний год упала на 12%, это можно считать результатом ухудшения климата в мировом автопроме в целом».

Минус на плюс

Осеннее падение продаж ударило по большинству лидеров российского автомобильного рынка. Так, если у ведущего игрока Lada в последние месяцы динамика реализации продукции была положительной, то в октябре реализация упала на 6%. «Сокращение продаж Lada связано с завершением действия программы господдержки, большая часть лимитов по которой пришлась именно на АвтоВАЗ,— объясняет Денис Петрунин.— Те, кто хотел купить Lada, успели сделать это, пока действовала программа, и ажиотаж вокруг бренда спал».

Впрочем, аналитики прогнозируют, что, скорее всего, Lada в ближайшее время сумеет переломить негативный тренд. «Хотя в октябре продажи АвтоВАЗа значительно снизились, есть все основания полагать, что итоги года автоконцерн отметит ростом продаж,— указывает ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.— Стоит обратить внимание, что по итогам десяти месяцев 2019 года марке удалось увеличить продажи на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С 2017-го концерн АвтоВАЗ стабильно занимает более 20% авторынка, среди причин популярности отечественных авто стоит назвать их относительно низкую стоимость. Кроме того, доступностью отличается сервисное обслуживание автомобилей Lada».

Наряду с Lada в октябре заметное снижение продаж — на 4% — показал бренд Kia, на 7% и 6% соответственно упали марки Volkswagen и Toyota. Лидером же падения среди ведущих игроков стал Nissan, чьи продажи обвалились на 60%, что связано с корректировкой маркетинговой стратегии бренда и уводом с рынка такой массовой модели компании, как Nissan Almera. Также на 17% снизились продажи Mitsubishi, в премиальном секторе в отрицательной зоне находятся Land Rover (–3%), Genesis (–8%), Cadillac (–38%), Infiniti (–49%). «Марка Mitsubishi ищет свою нишу, находясь в сегменте кроссоверов или городских внедорожников, и сталкивается при этом с большой конкуренцией со стороны Renault и Nissan,— комментирует исполнительный директор компании "CTRL Лизинг" Александр Усов.— Что же касается премиального сегмента, то, например, Land Rover страдает от того, что в России уменьшается доля среднего класса. Те, кто мог позволить себе приобрести эти автомобили в 2015–2017 годах, сейчас скорее находятся в выборе кроссовера в сегменте до 2,5 млн руб. При этом не стоит забывать, что на эти машины распространяется налог на роскошь».

Однако на фоне общего падения есть на российском рынке и счастливчики: некоторым компаниям даже в неблагоприятной обстановке удается наращивать продажи. К ним, например, относится марка Renault, продажи которой в октябре выросли на внушительные 12%. Skoda сумела поднять реализацию своих машин еще больше — на 17%, а в премиальном сегменте на газ жмут Mercedes-Benz и BMW, показавшие рост на 15% и 19% соответственно. «На увеличении продаж автомобилей Renault сказался, в частности, выход на рынок Arkana, которая сама по себе демонстрирует неплохие продажи, а кроме того, положительно влияет на динамику остальных моделей Renault, подогревая покупательскую заинтересованность в этой марке,— отмечает Андрей Павлович.— В ближайшем будущем схожий пример мы, возможно, будем наблюдать и у бренда Skoda: с выходом нового Skoda Karoq продажи автомобилей этой марки смогут подняться».

Успех некоторых брендов в премиальном сегменте участники рынка также объясняют активным обновлением модельного ряда. «Хорошие показатели бренда BMW также обеспечиваются выходом новых моделей, например новой модификации третьей серии, а также дополнительными скидками, мотивационными программами от представительства и автодилеров,— продолжает Андрей Павлович.— Что же касается Mercedes-Benz, то для этой компании российский рынок является приоритетным, компания ведет здесь сдержанную ценовую политику, а в ближайшее время у этой марки ожидается выход большого количества новинок, что положительно отразится на продажах и в следующем году: это и GLE-купе, GLB, дизельный G-класс, GLA, электрический EQC и рестайлинг E-класс, а также полноразмерная и очень популярная в России версия внедорожника GLS».

Наконец, текущий год ознаменован весьма активным наступлением на российский авторынок китайских автопроизводителей. В октябре внушительными темпами продолжал наращивать продажи китайский бренд Haval (+323%), впечатляющие показатели демонстрируют также китайские Geely и Changan (плюс 139% и 119% соответственно). Взлет Haval наблюдатели объясняют динамичным развитием производства этой марки на российском заводе под Тулой, потенциальная мощность которого составляет 150 тыс. автомобилей в год.

Продажи топ-30 марок авто в РФ в октябре 2019 Марка Продажи в октябре 2019 г. Продажи в октябре 2018 г. Изменение Lada 30237 32005 –6% KIA 20141 21002 –4% Hyundai 15827 15820 0% Renault 13670 12154 12% VW 9253 9928 –7% Skoda 8903 7614 17% Toyota 7887 8424 –6% ГАЗ комм. авто 6530 5457 20% УАЗ 3924 4059 –3% Mercedes-Benz 3787 3300 15% BMW 3700 3105 19% Mitsubishi 3528 4238 –17% Nissan 2832 7094 –60% Mazda 2532 2563 –1% Chevrolet 2001 2812 –29% Lexus 1927 1742 11% Datsun 1751 2134 –18% Haval 1514 358 323% Audi 1503 1478 2% Ford ком.авто 1050 1031 2% Geely 919 384 139% Suzuki 869 621 40% Land Rover 853 877 –3% Volvo 844 728 16% VW ком.авто 743 690 8% Subaru 701 678 3% Chery 676 505 34% Porsche 579 506 14% Changan 407 186 119% Peugeot 405 434 –7% Итого 152 057 160 425 –5,2% открыть таблицу в новом окне Источник: АЕБ.

«При условии, что на рынке классические бренды становятся все дороже (к примеру, автомобили класса B преодолели психологический порог в 1 млн руб.), клиент стремится найти оптимальное сочетание условий "цена-качество",— комментирует президент Росгосстрах-банка Алексей Токарев.— Интерес к китайским автомобилям вызван ростом их качества при сохранении относительно доступной цены».

Тревога за будущее

Осеннее падение продаж новых машин заставляет аналитиков и игроков рынка пересматривать свои прогнозы по поводу итогов текущего года. Например, если в начале 2019-го комитет автопроизводителей АЕБ предсказывал, что продажи новых авто в РФ вырастут на 3,6%, до 1,87 млн единиц, то в сейчас его представители говорят, что по итогам 2019 года в стране может быть продано не более 1,76 млн машин, что на 2,2% ниже уровня 2018-го.

«Падение продаж новых автомобилей по итогам года составит 2,5–3,1%,— прогнозирует Алексей Токарев.— В оставшиеся месяцы даже с учетом традиционного сезона специальных предложений и увеличения предновогоднего спроса трудно будет вывести продажи на уровень прошлого года. Чтобы достигнуть прошлогодних показателей, продажи в ноябре—декабре должны вырасти на 10% к прошлому году, что в текущих условиях практически нереализуемо».

Некоторые игроки прогнозируют, что по итогам текущего года у авторынка будет еще более жесткая посадка. «До конца года объем рынка продолжит сокращаться, наш прогноз: –5–7% по итогам года,— считает Денис Петрунин.— При этом резких скачков цен перед Новым годом не будет. Рынок будет плоским. А вот в следующем году ожидаем традиционного роста цен на автомобили, связанного со сменой календарного года. Индексация утилизационного сбора также сыграет свою роль в этом процессе».

Участники рынка ностальгируют по завершенным государственным программам поддержки и в очередной раз призывают регулятора помочь авторынку в надвигающийся тяжелый период. «Поддержка авторынку, безусловно, важна, но, на наш взгляд, не существует какого-либо единственно верного инструмента, который мог бы остановить сползание продаж авто в России,— считает Андрей Павлович.— Это должны быть комплекс мер и совместная работа и дилеров, и импортеров, и государства. Так, например, кредит и субсидия хоть и дают рынку прирост, но не столь значительный, как хотелось бы. Однако стоит признать, что поддержка особенно важна для массового сегмента авторынка, который наиболее чувствителен к росту и изменению цен».

Алексей Грамматчиков