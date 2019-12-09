Иран отрицает данные США о тысяче погибших во время протестов

Информация о тысячи погибших во время беспорядков в Иране не соответствует действительности, сообщил официальный представитель иранского правительства Али Рабии. Ранее цифру в одну тысячу погибших озвучили США.

«Заявление Трампа о количестве погибших в Иране столь же нереально, как и раньше»»,— цитирует слова представителя правительства IRIB News Agency. Он подчеркнул, что каких-либо доказательств, подтверждающих информацию Вашингтона, нет.

Али Рабии также сообщил, что правительство совместно с МВД Ирана вскоре представит официальную статистику по количеству погибших и пострадавших во время протестов. Господин Рабии добавил, что ни сейчас, ни в будущем «правительство не планирует отключать доступ к интернету».

Напомним, в середине ноября в Иране начались массовые беспорядки, поводом к которым стало двукратное повышение правительством цен на топливо. На фоне протестов иранские власти ограничили доступ к интернету на части территории страны. США неоднократно высказывались против политики властей Ирана, направленной на подавление протестов. Тегеран обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны.

О протестах и массовых беспорядках в регионе — в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».

О новой иранской модели подавления протестов — в материале “Ъ” «Нет интернета — нет революции».