США считают, что в ходе протестов в Иране могли погибнуть более тысячи человек

Во время беспорядков в Иране могли погибнуть более 1 тыс. граждан, еще несколько тысяч могут быть ранены, сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Протесты продолжаются уже несколько недель, на фоне беспорядков власти Ирана отключили доступ к интернету на части территории страны.

«По всей видимости, режим мог убить более 1 тыс. иранских граждан с того момента, как начались протесты»,— сказал господин Хук. Он добавил, что невозможно привести точное число погибших и пострадавших, так как Тегеран «блокирует обмен информацией».

Выводы Вашингтона основываются на данных, переданных самими иранцами, а также группами, которые занимаются такого рода подсчетами. «В некоторых случаях режим не выдавал тела семьям до тех пор, пока не получал обещаний, что не будет публичных похорон»,— сказал спецпредставитель США.

Напомним, причиной беспорядков, вспыхнувших в Иране 15 ноября, стало двукратное повышение цен на топливо. В крупнейших городах страны начались акции протеста. США неоднократно высказывались против политики властей Ирана, направленной на подавление протестов. Тегеран обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела страны.

О протестах и массовых беспорядках — в материале “Ъ” «Иран загорелся от бензина».

О новой иранской модели подавления протестов — в материале “Ъ” «Нет интернета — нет революции».