Власти Москвы предупредили о пробках в новогодние праздники

В декабре в Москве из-за предновогоднего ажиотажа растет число автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). По его данным, к концу месяца количество машин на дорогах увеличится на более чем 50 тыс., в пиковые дни ожидается до 150 тыс. автомобилей.

Основной пик загруженности придется на 23–29 декабря. Ситуацию на дорогах также может осложнить ухудшение погодных условий и снегопады. Кроме того, в конце месяца в центре города введут ограничения для обеспечения безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут на новогодние праздничные мероприятия. Днем пробки могут достигать 6–7 баллов, вечером — 8–9 баллов, прогнозирует ЦОДД.

«Чтобы не тратить время и нервы, мы рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. <…> Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы — после 21 часа. Также рекомендует задуматься об онлайн-покупках и заранее спланировать поездки в гости»,— посоветовали в ЦОДДе.

Когда ждать первые метели в Москве, читайте в публикации “Ъ FM”.

О том, как россияне готовятся к праздникам, читайте в материале “Ъ” «Со скидкой на Новый год».