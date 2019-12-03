Снег зашел в Москву

Снегопад привел к 7-балльным пробкам в утренний час пик в столице. Вечером проехать по городу будет еще сложнее. Из-за снега и гололеда на московских дорогах утром было много небольших ДТП, автомобили ехали медленнее, чем обычно.



К концу дня ожидаются пробки не меньше 8 баллов, предупредила пресс-секретарь Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь: «Конец осени, начало зимы прошли почти без снега, и многие автомобилисты уже отвыкли от заснеженных скользких дорог. Ночью прошел снег, местами на дороге утром было скользко. В утренний час пик мы обратили внимание на то, что мелких аварий было больше, чем обычно, а заторы на дорогах увеличились до 7 баллов, хотя раньше у нас максимальная отметка в утренний час пик доходила до 6 баллов. По прогнозам, снег продолжит падать и сегодня вечером после 15 часов. Также напоминаем автомобилистам, что еще не закончены дорожные работы на развязке МКАД и Волоколамского шоссе. Идут работы на Ленинградском шоссе в районе улицы Беломорская и на 19 км внешней стороны МКАД. Все эти факторы в совокупности в вечерний час пик приведут к заторам на дорогах. Мы точно увидим показатель 8 баллов, возможно, будет дальнейшее ухудшение в зависимости от того, насколько обильным будет снег».

Из-за непогоды утренние тарифы на такси выросли в два-три раза, хотя в соцсетях связывают это с забастовкой водителей. Часть таксистов до конца рабочей недели обещает не принимать заказы в час пик. Так они хотят обратить внимание агрегаторов на тяжелые условия работы, рассказал “Ъ FM” водитель Андрей: «Это точно забастовка. Просят водителей не выходить с утра. По моим ощущениям, в утренние часы машин вполовину меньше. Заказчики делают аккаунты в “Яндекс.Такси”, заказывают, водитель приезжает, ждет 7 минут клиента, а он не выходит. Если это сделать системой, 500-600 заказов в короткое время — в принципе, это тоже работает, хотя я несогласен с забастовкой».

Москвичей на этой неделе ждут резкие перемены погоды. До среды температура будет держаться на уровне климатической нормы — до -6 градусов по ночам и чуть ниже нуля днем. Но во второй половине недели в столице значительно потеплеет. Причем погода будет неоднородной весь декабрь, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Декабрь начался с нормальной обычной климатической погоды: ночные температуры -4…-6 градусов, по области до -9. Дневные температуры тоже отрицательные. Такой температурный фон будет длиться до 4 декабря включительно. Но уже 5 декабря температурный фон изменится. Ночные температуры будут от 0…-5 градусов, а днем — оттепель. И вот эти оттепельные температуры продолжатся до конца недели.

В среду 4 декабря мы прогнозируем снег, но не просто снег, а еще и усиление ветра.

Это значит, что будет метель, первая в этом году. Снег не сумасшедший, но вполне заметный».

Начиная с 5 декабря, снег снова пропадет из центра Москвы: его можно будет увидеть на окраинах столицы и в области. Но уже на следующей неделе он вернется вместе со значительным похолоданием.

Илья Сизов