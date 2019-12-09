Россияне считают Жукова, Суворова и Шойгу героями отечества всех времен

Россияне считают героями отечества всех эпох Георгия Жукова (37%), Сергея Шойгу (19%) и Александра Суворова (15%), следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Респондентам предлагалось самим назвать отечественных военных, которых они считают героями отечества. В топ-5 также вошли Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Помимо этого опрошенные упоминали Иосифа Сталина (8%), Ивана Конева (5%), Александра Лебедя, Александра Невского (оба — по 3%), Лебедева (имя не уточняется.— “Ъ”), Павла Нахимова, Петра I, Федора Ушакова (все — по 2%), Родиона Малиновского (1%). 37% затруднились ответить.

Во втором опросе ВЦИОМ предложил россиянам выбрать героев из приведенного списка. Чаще всего участники опроса выбирали Георгия Жукова (62%). В топ-5 также вошли Александр Суворов (51%), Михаил Кутузов (42%), Константин Рокоссовский (33%) и Александр Невский (30%).

Также респонденты называли героями: Федора Ушакова (21%), Павла Нахимова (20%), Ивана Конева (14%), Петра Багратиона (12%), Дмитрия Донского (12%), Ермака (11%), Григория Потемкина (10%), Барклая де Толли (8%), Василия Чуйкова (5%), Владимира Корнилова (2%). 5% выбрать не смогли, еще 5% приводили свой вариант.

Опрос посвящен Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Опрос проводился 5 декабря 2019 года методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее социологи ВЦИОМа и эксперты Центра политической конъюнктуры предложили россиянам выбрать киногероев, которые подошли бы на роль президента. Два первых места заняли Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой (1973) и профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Владимира Бортко (1988).

Подробности опроса — в публикации “Ъ” «А вас я попрошу избраться».