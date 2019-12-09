Воронежскую атомную станцию теплоснабжения должны снести за 750 млн рублей

Нижегородское ООО «Волгаспецстрой» стало победителем тендера на право демонтировать главный корпус и первое реакторное отделение недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). Как следует из аукционной документации, компания снизила максимальную цену контракта практически вдвое: с 1,5 млрд руб. предложенных заказчиком «Росэнергоатомом» до 753 млн руб. Ранее «Волгаспецстрой» за счет трехкратного снижения выиграл аукцион на демонтаж второго реакторного отделения ВАСТ.

Всего в конкурсе на демонтаж основных сооружений станции участвовало девять компаний. В финальный этап также вышло московское АО «Концерн Титан-2», предложившее за свои услуги 1,2 млрд руб. Предприятие также претендовало и на снос второго реакторного отделения. Остальные компании не были допущены до участия из-за несоответствия заявок документации, а в некоторых случая – недостаточного уровня обеспеченности финансовыми ресурсами.

По условиям контракта, подрядчик должен до конца 2021 года демонтировать железобетонную оболочку реакторного корпуса, его купол и фундаментную плиту, а также снести корпус водоочистки и ремонтные мастерские. После завешения работ «Росэнергоатом» намерен 2022-м продать оставшееся имущество ВАСТ и закрыть управляющий объектом филиал. Такое решение компания приняла после безуспешных попыток в течение 30 лет возобновить строительство объекта.

Подробнее об этом – в материале “Ъ-Черноземье” «ВАСТ тут постояла».

Александр Прытков