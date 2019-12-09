Дело о взыскании 4 млрд рублей с завода «Цитробел» приостановлено

Арбитражный суд Белгородской области приостановил производство по спору регионального управления Росприроднадзора с расположенным в городской черте областного центра заводом лимонной кислоты «Цитробел» о взыскании 3,7 млрд руб. ущерба природе. Об этом сообщается в картотеке арбитража. У суда возникли «существенные сомнения» в выводах экспертов, которые оценивали этот ущерб, сказано в определении арбитража.

Иск Росприроднадзора, напомним, был подан еще в ноябре 2017 года, но спор затянулся. Претензии контролирующего органа появились из-за того, что территория действующего около 50 лет завода была неожиданно включена властями в черту города. Это сделало практически невозможной работу с отходами химического производства.

Сейчас суд поручил повторно оценить, происходили ли «негативные изменения окружающей среды» на земельном участке, где предприятие хранит отходы производства — цитрогипс. Также суд попросил экспертов повторно оценить размер ущерба и убытков окружающей среде.

«Цитробел» — единственное в России производство лимонной кислоты. По собственным данным, оно обеспечивает потребности страны в кислоте на 35%, другая половина такой продукции импортируется.

Ранее суд наложил арест на недвижимость, оборудование и транспорт завода лимонной кислоты «Цитробел», который расположен в городской черте областного центра. Сумма ареста «не должна превышать» 3,7 млрд руб., сказано в определении суда. Компаниям запрещено его использование «кроме как по прямому назначению», то есть они не могут его продать или вывести в другие юрлица.

Ранее белгородский арбитраж также по иску запретил заводу вывозить отходы производства — цитрогипс — с ряда используемых компанией земельных участков, а также запретил их рекультивацию.

Подробнее о судебном споре — в материале “Ъ-Черноземье” «"Цитробелу" добавили горечи».

Сергей Калашников