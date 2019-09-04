Имущество завода «Цитробел» на 4 млрд рублей арестовано

Арбитражный суд Белгородской области наложил арест на недвижимость, оборудование и транспорт завода лимонной кислоты «Цитробел», который расположен в городской черте областного центра. Сумма ареста «не должна превышать» 3,7 млрд руб., сказано в определении суда. Компаниям запрещено его использование «кроме как по прямому назначению», то есть они не могут его продать или вывести в другие юрлица.

Решение коснулось двух юрлиц предприятия — ООО «Цитробел» и АО «Белгородский завод лимонной кислоты "Цитробел"». Как сообщается в определении суда, таким образом он удовлетворил ходатайство мэрии Белгорода. Она выступает третьим лицом в судебном иске регионального управления Росприроднадзора к заводу о взыскании 3,7 млрд руб. ущерба природе. Завод уже подал апелляционную жалобу на решение арбитража.

Ранее белгородский арбитраж также по иску запретил заводу вывозить отходы производства — цитрогипс — с ряда используемых компанией земельных участков, а также запретил их рекультивацию. На это решение предприятие тоже подало жалобу.

Иск Росприроднадзора, напомним, был подан еще в ноябре 2017 года, но спор затянулся. Претензии контролирующего органа появились из-за того, что территория действующего около 50 лет завода была неожиданно включена властями в черту города. Это сделало практически невозможной работу с отходами химического производства. «Цитробел» — единственное в России производство лимонной кислоты. По собственным данным, оно обеспечивает потребности страны в кислоте на 35%, другая половина такой продукции импортируется.

Подробнее о судебном споре — в материале “Ъ-Черноземье” «"Цитробелу" добавили горечи».

Сергей Калашников